【明星養生】48歲陳煒幸福嫁醫生男友　5招貼地凍齡秘訣大公開 【多圖】

▲ 48歲陳煒幸福嫁醫生男友，5招貼地凍齡秘訣大公開。

現年48歲的陳煒（煒哥）在去年生日時，獲拍拖3年的醫生男友陳國強求婚，並將於下周一(26日)於假半島酒店Grand suite舉行婚禮。2人早前亦大方向媒體發放結婚照，只見身穿婚紗的煒哥依然美麗動人，與年青時的照片並無太大分別，令不少觀眾都好奇她的凍齡魔法。事實上，煒哥的亦經常於其社交平台分享其生活照，從中可見她十分著重飲食、護膚，下文將會為大家介紹其5大凍齡心得。

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陳煒曾受《經濟日報》訪問時透露保養心得：

保持平常心，維持開心心態以及注意飲食，少吃煎炸等刺激東西。我不太喜歡在餐廳食飯，除非約了朋友，否則不出外用膳，都是買東西回家煮。而且煮得清淡，比如炒個菜，調味方面除糖、鹽、豉油外，不會再花巧落其他調味料。

1. 愛飲湯水及蜜糖水

煒哥早前便從傳媒分享自己十分愛飲湯，即使工作亦會隨身帶備保暖壺以隨時喝上一口湯。她早年亦曾在《煒哥的味道》說：「平日會唔食刺激嘅嘢，皮膚狀態會好啲，飲滋潤湯水係令皮膚光澤嘅根源！」，她亦不時被媒體拍到於街市買料煲湯的照片。此外，她又有每天有喝蜜糖水的習慣，蜜糖蘊含豐富的營養素，更有亮白肌膚的作用。她提醒重點是用暖水沖，不可用滾水沖，否則功效會流失。

2. 清淡飲食

陳煒本身飲食十分清淡，對於高熱量重味精的食物往往是避而遠之。為了令皮膚抗氧化，她亦十分鍾情以沙律蔬菜為主食，而且經常自己下廚，比如炒個菜，調味方面除糖、鹽、豉油外，不會再花巧落其他調味料。

3. 多行山運動

陳煒認為運動有助出汗令皮膚排出毒素，因此她不時分享運動時的爆汗照，又指「不開工的做運動去」，有時亦會於郊外行山，呼吸新鮮空氣，令自己心情放鬆。煒哥又指在家做「宅女」時，最愛做拉筋伸展運動，尤其瑜伽、普拉提等，塑造完美曲線體態。

4. 勤力護膚

「好多人讚我咁多年嚟個樣都無變過，其實係因為我識得揀最適合我嘅護膚品。」陳煒指護膚如做人，想保持年輕肌膚，一定要選對適合自己的護膚品，並且持續使用。她認為「揀得啱」才是重點，不一定使用貴價的護膚品。此外，她亦崇尚自然，沒有工作的日子，她總是避免化妝，盡量素顏上街，讓皮膚可把握時間休息。

5. 保持平常心

她接受訪問時大方分享扮靚心得，表示心情與肌膚狀態很有關連，她說：「保持平常心十分重要，維持開心心態人都靚啲。」

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同場加映: 陳煒結婚照片

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凍齡亞姐

有「凍齡亞姐」之稱的陳煒於1996年參選亞姐奪冠而入行，2008年與台灣商人顏志行結婚移居當地退出娛樂圈，4年後因離婚回流香港，加入大台復出。2012年於《歡樂滿東華》跳舞籌款，已大盡曲線體態及肢體柔軟。

在2016年的TVB台慶更與高海寧、張秀文等肚皮舞，不但沒有被一班後輩比下去，甚至被網民大讚是當中最好身材的一位。

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在2018年獲邀出席big big channel的《亞姐妝速挑戰賽》直播環節，大方以素顏示人，煒哥素顏後仍然可見其白滑皮膚。

煒哥近年在大台發展愈來愈好，2018年憑劇集《宮心計2深宮計》中太平公主一角在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最受歡迎電視女角色」獎。同年演出的《果欄中的江湖大嫂》亦大獲好評。

2019年被爆與任職醫美醫生的陳國強拍拖，煒哥大方承認蜜運中。二人拍拖兩年拉埋天窗，正式成為陳太。

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責任編輯：羅嘉欣