【移居新加坡】許紹雄移居新加坡享寫意生活　Benz雄逛街市買餸過打發時間　

▲ 許紹雄已移居新加坡。

Benz雄許紹雄早已舉家移居新加坡，作為廿四孝爸爸的他更打本讓女兒在當地開餐廳，而且更經常在餐廳幫忙睇檔。

雖然Benz雄在新加坡生活愉快，但日前也去當地的譚仔三哥開餐解思鄉之愁，最搞笑是，新加坡食客指掛在牆上的三哥漫畫肖像與Benz雄撞樣，許紹雄說：「一啲食客以為我係佢，佢係我！睇嚟佢比我更紅。」

到新加坡生活生活已兩年，Benz雄不用再如過往在香港日夜顛倒地拍戲，現在過悠閒生活，平時與家人逛街市買餸過打發時間。

他最愛逛這裏街市的香料店：「獅城作為歷史大港，曾經係印尼群島至歐美大陸香料貿易嘅重要一站，佢哋嘅飲食文化與香料更係密不可分。 剛剛嘅中秋節，女兒就整咗鹹蛋黃蝦米肉鬆月餅一起食，配上惹味香料滋味又過癮。我想假如譚仔三哥嘅香麻辛辣融合星洲嘅特色香料，一定創造出美食新『椒』式！」

▲ 三哥漫畫肖像與Benz雄撞樣。

赴新加坡開荒

Benz雄在新加坡定居，而譚仔三哥姐姐的雁芳姐則獲公司派到當地便開荒牛，協助開分店。

雁芳姐憑在分半鐘煮好兩碗美味米線的本領，在2020年獲授命赴新加坡發展。

對她而言，沒想到可被派往海外當主管，雁芳姐說︰「當時我喺譚仔三哥工作咗3年多，一直默默耕耘，只想著要努力做到最好，冇諗過可以獲得發展機會。雖然需要長時間離開香港，好掛住家人，但能夠將正宗嘅三哥味道衝出香港，呢個機會係好難得。」

▲ 雁芳姐在新加坡做開荒牛。

自學Singlish

到新加坡後，雁芳姐邊自學新加坡式英語（Singlish），邊教當地的三哥姐姐及哥哥講「姐姐話」。在當地逗留一年期間，已協助籌備了8間分店。

這位幕後功臣，工餘時最喜歡到各區大街小巷尋找新滋味：「新加坡有三大歷史保留區，其中我對小印度區情有獨鍾，因為當地五花八門嘅香料同我哋譚仔三哥嘅七滋八味尤其相近。我係個路痴，好容易迷路，但喺呢區我已開發出以嗅覺認路嘅本領，聞住香料味，我就搵到路！」

最新影片推介：