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【國安教育】林定國指青少年要正確認識3部法律　加深守法意識須靠潛移默化

社會 12:42 2022/09/23

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林定國說，培養和加深青少年的守法意識，與其他教育範疇環環相扣，必須潛移默化、循序漸進。（政府新聞處）

​教育局今日（23日）宣布，本學年起於65間官立學校推出一系列以「心繫家國」為主題的聯校活動，以深化學生對中國歷史及文化的認識，培養他們的國家觀念、國民身分認同和民族情懷。局方今舉行「心繫家國」—國慶慶祝暨官校聯校活動啟動禮。

律政司司長林定國出席啟動禮時說，青少年除了透過日常生活經驗學習與他們息息相關的法律，亦必須正確認識香港最重要的3部法律，即國家《憲法》、《基本法》及國安法。他指，培養和加深青少年的守法意識，與其他教育範疇環環相扣，必須潛移默化、循序漸進，令他們自動自覺尊重和遵守法律。

林定國又引用國家主席習近平今年7月1日發表的重要講話，當中提到「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，指出培養及加深青少年守法意識是「青年興」的關鍵元素，成功與否影響香港未來的穩定，以至「一國兩制」是否能行穩致遠。
　　 
他強調，法治是香港賴以成功的其中最重要基石，律政司將會繼續積極推動法治教育，並勉勵各界就此攜手合作。

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責任編輯：黃悅晴

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