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【日本自由行】香港快運流量多預訂時間長及國泰加密東京大阪班次　網民：「搞掂你個server先啦」

社會 13:16 2022/09/23

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(香港快運網站)

日本首相岸田文雄宣佈10月11日起放寬旅客入境自由行及短期停留免簽證安排，對港人來說是天大喜訊，加上盛傳港府下周公布「0+7」檢疫安排，推高港人遊日意欲，不少港人已開始搶購機票。有航空公司在聖誕檔期的東京及北海道札幌來回機票價格貴至1.5萬元仍然搶手，部分日子的經濟客位只剩幾個機位。詳情即看【下一頁】

廉航香港快運網站今日（23日）刊登告示，由於網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長，正採取一切可行措施來提升您的體驗。

另外，國泰航空在社交網站亦指，10月起，兩個日本航點將加密班次，提供43班機飛往東京成田國際機場，以及50班機飛往大阪，11月起飛往羽田機場班次，將回復至每日一班。第3個日本復飛航點今日稍後公布。

有網民在國泰網站留言。

不如搞掂你個server先啦

開多啲位比人換機票好過啦 個AM等咗3年都無換過機票

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責任編輯：余思嵐

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