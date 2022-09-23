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【娛圈有喜】Supper Moment主音陳仕燊升呢做爸爸　Sunny：歡迎來到這世界

娛樂 14:04 2022/09/23

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恭喜晒！

樂隊Supper Moment主音陳仕燊（Sunny）於去年6月在社交網發布婚照，一對新人在教堂行禮，並發布親吻新娘照，留言：「執手開始一輩子的旅程」認真甜蜜。

其餘3個隊友低音結他手張祖光（CK）、結他手梁燿鵬（Martin）和鼓手陳鴻達（Hugh）戥他高興。

當中，「阿雞」梁燿鵬在社交網上載在教堂門口跟新郎哥的合照，並留言：「恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗，從以前覆句SMS都嫌麻煩，到依家能夠籌備整個婚禮，為咗另一半上婚前培育課程，組織自己嘅家庭，咁多年來，深深體會你對尋找幸福嘅熱情，Wishing you and Emily lots of happiness and happy marriage，以後就係人生另一階段。」

【樂壇有喜】Supper Moment主音結婚 Sunny為開騷寧押後婚宴

突然宣布做爸爸

今日（9月23日）Sunny突然宣布榮升做爸爸的喜訊，公開BB正面照及腳仔，並留言：「WELCOME TO THE WORLD 。」

由於Sunny一直沒有提過太太懷孕的消息，難怪他突然在沒有預警下宣布這個消息，令不少網民感驚訝，但大家都紛紛送祝福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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