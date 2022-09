【娛圈有喜】Supper Moment主音陳仕燊升呢做爸爸　Sunny：歡迎來到這世界

▲ 恭喜晒!

樂隊Supper Moment主音陳仕燊(Sunny)於去年6月在社交網發布婚照,一對新人在教堂行禮,並發布親吻新娘照,留言:「執手開始一輩子的旅程」認真甜蜜。

其餘3個隊友低音結他手張祖光(CK)、結他手梁燿鵬(Martin)和鼓手陳鴻達(Hugh)戥他高興。

當中,「阿雞」梁燿鵬在社交網上載在教堂門口跟新郎哥的合照,並留言:「恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗,從以前覆句SMS都嫌麻煩,到依家能夠籌備整個婚禮,為咗另一半上婚前培育課程,組織自己嘅家庭,咁多年來,深深體會你對尋找幸福嘅熱情,Wishing you and Emily lots of happiness and happy marriage,以後就係人生另一階段。」

突然宣布做爸爸

今日(9月23日)Sunny突然宣布榮升做爸爸的喜訊,公開BB正面照及腳仔,並留言:「WELCOME TO THE WORLD 。」

由於Sunny一直沒有提過太太懷孕的消息,難怪他突然在沒有預警下宣布這個消息,令不少網民感驚訝,但大家都紛紛送祝福。

