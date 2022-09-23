【推廣閱讀】幼稚園閱讀津貼本學年起上調1.8%　可用作購買圖書及舉辦校本閱讀活動

▲ 教育局上調「幼稚園推廣閱讀津貼」金額。（資料圖片）

教育局今（23日）宣布，2022/23學年起上調「幼稚園推廣閱讀津貼」1.8%，有關津貼可以用作購買閱讀資源、舉辦與推廣閱讀有關的校本活動等。

為進一步培養幼兒的閱讀興趣和習慣，教育局由2019/20 學年起，向所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校發放「幼稚園推廣閱讀津貼」。教育局指，有關津貼按照綜合消費物價指數的變動按年調整，今學年的津貼金額已上調1.8%。按今年10月3日持有有效幼稚園入學註冊證總學生人數計算，經調整後，有80名或以下核准學生的幼稚園每學年可獲10,323元；81至300人的幼稚園可獲15,485元；300人或以上則可獲20,646元。

教育局指，有關推廣閱讀津貼的用途、津貼發放、會計及審核安排、累積盈餘上限及問責等詳情均維持不變，局方會持續推行各項支援閱讀的加強措施，並會透過閱讀資訊網頁發放最新的閱讀活動和信息。此外，於今年9月更新的支援幼稚園推廣閱讀的措施、運用幼稚園推廣閱讀津貼的指引等，已上載教育局網頁供學校參閱。

有關指引列明，幼稚園須靈活運用津貼，除可購買圖書外，應盡量分配適量資源舉辦多元化、富趣味和適切的閱讀活動，包括購買不同種類的圖書，包括中、英文繪本、「大圖書」，但不應購買電子圖書；幼稚園亦可舉辦與推廣閱讀有關的校本活動，如閱讀獎勵計劃、家長義工講故事，或購買服務以舉辦推廣閱讀的活動，包括聘用服務提供者，如作家，專業說故事人進行講座、講故事、親子閱讀等。

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責任編輯：黃悅晴