【夫妻之道】夫婦嗌交限時5分鐘鬧鐘一響即收火　勸交外母笑罵：你哋係咪有病？

▲ 夫妻約法四章，鬧交限時5分鐘。

夫妻長時間相處難免有爭執，如何有節制地爭吵是一門學問。有台灣人夫近日在就社交平台分享，他和妻子「約法四章」，每次吵架不得超過5分鐘，更會設定鬧鐘提示，日前他的外母到訪，見到兩口子鬧交急忙勸交，不料5分鐘一到，兩人即時收火，令外母都大感困惑。

有台灣人夫近日在facebook群組「爆怨公社發文，他表示，自己與妻子結婚10多年，至今仍吵個不停，有時老婆吵到最後更會動武，令他感到無奈。直至小孩出生後，他們下定決心要為孩子樹立榜樣，不能在這樣無止境地吵架，於是兩人同意「約法四章」。

第一，不能在孩子面前吵架；第二，吵架不能無節制，一次只能吵5分鐘，5分鐘後就要回復到吵架前一個動作，例如洗碗、看電視，而且還會用鬧鐘計時；第三，如果過時仍繼續吵，就要罰款；第四，不能在雙方父母面前吵，不能搬父母當救兵。

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近日，人夫與妻子又吵架，剛好吵到一半外母就來到家，看到兩人吵架對她來說很罕見，所以很緊張地勸說「有甚麼事情好好說，不要這麼大聲啦」。

不過，雙方都正在氣頭上，沒有理會外母勸交。這時，手機鬧鐘突然響起，提示5分鐘的鬧交時間結束，兩口子隨即變得心平氣和，像沒有爭執過一樣，人夫更問妻子要吃甚麼，令外母十分錯愕，不禁笑罵，

你們兩個有病嗎？

不少網民都表示，事主夫婦相處之道有智慧，能這樣吵架，還繼續互相關心也是真愛，「夫妻床頭吵架床尾和」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳