【疫苗接種】關日華指年輕人接種復必泰後患心肌炎較普遍　籲謹慎考慮縮短BB版兩針間距

▲ 關日華指年輕人接種復必泰後致心肌炎較普遍，籲謹慎考慮縮短BB版兩針間距。（陳永康攝）

疫苗可預防疾病科學委員會成員、港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華表示，接種復必泰疫苗後產生心肌炎在年輕一輩比較普遍，關於「復必泰疫苗」BB版兩針的間距問題要小心謹慎。

關日華指，他負責統籌一個小組和其他同事監察小朋友接種新冠疫苗後產生「心肌炎」的情況。結果發現，接種復必泰疫苗後產生心肌炎在不同年齡層有不同比率，但在年輕一輩比較普遍。他解釋，這或許是因為免疫系統強大反應在年輕一輩尤其顯著。

他又指出，香港研究分析數據比較外國準確，因為香港有完善的通告系統，另外每一個個案都會做心臟磁力共振，確認心肌炎的斷症。所以引用外地數據前要小心作分析先用作參考。

此外，關日華表示，作為前線臨床兒科醫生，知道小童「心肌炎」徵狀並不明顯，即使出現徵狀家長亦未必知道。他認為一方面研究搜集資料有困難，另外站於家長角度，如果情況出現但未能察覺，就會延遲診治。故關日華強調，縮短兩針間距問題要小心謹慎，應審視足夠臨床證據才下決定。

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記者：黃穎津