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【日本開關】大阪環球影城萬聖節驚悚之夜回歸　必玩Biohazard+全新怪物驚悚迷宮

休閒消費 13:18 2022/09/23

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日本環球影城「萬聖節驚悚之夜」時隔3年載譽歸來。（環球影城提供）

日本終於開放自由行，由10月11日起會放寬邊境管制、全面撤銷入境人數上限，以及重新開放免簽證自由行。港人期待已久的「回鄉」之旅，終可達成！如立即計劃起行的話，賞紅葉、聖誕滑雪、除夕跨年，甚至是即將來臨的萬聖節，都可在日本度過。

日本環球影城每年都會有盛大的萬聖節活動，今年的主題就是「萬聖節驚悚之夜」，由即日起至11月6日（星期日）舉行。受疫情影響，環球影城相隔3年終於推出完整陣容的萬聖節驚悚之夜。

精采節目包括有史上最多種類的超人氣驚悚娛樂「街頭喪屍」、今年新登場的驚悚迷宮「Universal Monsters～Legend of Fear～」、載譽歸來的升級版生存驚悚迷宮「BIOHAZARD the Extreme+」，以及今年最後一次登場的Zombie de Dance等。

「街頭喪屍」是環球影城史上最多喪屍種類的人氣驚悚節目，每晚7時左右，影城會化身成突然出現大量恐怖喪屍的紐約區某個角落，加上街道暗黑怪異的燈光和音樂，變成一個由喪屍馬戲團主宰的瘋狂世界，遊客要體驗意想不到的恐懼，想法子逃亡。

今年新登場驚悚迷宮「Universal Monsters～Legend of Fear～」。（環球影城提供）

新登場必玩機動遊戲就有仿照奧蘭多環球影城的驚悚迷宮「Universal Monsters～Legend of Fear～」，玩家會與同伴們徘徊在漆黑的墓地中，受到狼人、科學怪人、吸血鬼等傳説怪物攻擊，要靠電筒燈光進入迷宮深處，沉浸在名作電影的恐怖華麗世界中，又要面對突如其來的怪物襲擊，緊張度及滿足度都是No.1。

時隔3年載譽歸來的還有人氣生存驚悚迷宮「BIOHAZARD the Extreme+」，玩家來到浣熊市警察局，要面對喪屍及神奇生物襲擊，接受關乎性命的的關鍵任務挑戰，與同伴合作過關，亦是今年必玩遊戲之一。

日本環球影城「NO LIMIT！萬聖節」
地址︰日本大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號
票價︰1Day門票成人¥8,400（約463.7港元）、小童¥5,400（約298港元）
購票網址︰www.usjticketing.com

記者︰黃依情

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