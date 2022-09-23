【Bottega Veneta】中環限時快閃店獨家手袋率先睇　新創作總監推全新Kalimero織皮無縫手袋

▲ 左為小型號的Kalimero Bucket手袋（$59,500），右為獨家手袋之一，藍色Cassette Plisse Paper Calf手袋。（$28,200）攝影：何偉雄

公司人事變動，司空見慣，但在時裝產業裏，設計師的離職可以牽一髮而動全身，去年Bottega Veneta（BV）的創作總監Daniel Lee突然離職，之後由品牌的成衣總監Matthieu Blazy走馬上任，此君過往的工作經驗非常豐富，大家又看看他能否將品牌繼往開來，而今個秋冬系列正是他首張的成績表。

如果說BV的前創作總監Daniel Lee是因為曾工作於Phoebe Philo時期的Celine，有這樣一個金漆招牌而得到受聘BV門下，那麼今天品牌的創作總監Matthieu Blazy的履歷似乎更是可觀，他曾在Raf Simons的個人品牌擔任男裝設計師，之後加入當時仍叫作Maison Martin Margiela門下主理以創意為大的Artisanal系列。

2014年又轉到Celine門下，及後Raf Simons將這位愛將召回身邊，跟隨他到紐約為Calvin Klein作出改革推出Calvin Klein 205W39BYC系列，可惜最後無功而回，Matthieu再轉戰到米蘭當上Daniel Lee的副手，成為BV的服裝設計總監。

▲ 來自男裝系列的Cassette Bag於秋冬換上更輕巧的帆布版本。（售價待定/攝影：何偉雄）

這一次Matthieu Blazy終於「擔正」當上一牌之主，自然不容有失，縱使它是成衣設計出身，但深懂BV收入中有71%來自手袋和鞋履等皮具系列，於是在首張公告天下的成績表中將「前人」留下來的設計精髓，再加上自己的創意造就出全新一季的配飾。

配飾新作上，不用多說，品牌的核心價值「織皮」仍然是最重要的一環，一手由Daniel Lee主推的大格子手袋照常供應，那個熱賣至今的Cassette Bag，由真皮版換上必定日後更見普及的canvas版本，又或是刻意用真皮做出摺痕，靈感來自摺紙的Cassette Plisse Paper Calf Bag。

▲ 憑電影《梅艷芳》而為人認識的演員王丹妮，前身是模特兒，穿上秋冬新裝自然沒有難度。（圖片品牌提供）

至於重頭戲方面，肯定是時裝展上由女模手持上陣的Kalimero手袋，這一個水桶形的手織皮手袋應用了55米的寬邊小牛皮繩製作，以全人手編織做出無縫的設計，手袋內部配有可拆卸式的拉繩帆布袋，用家既可以斜揹，亦可以手挽，據聞每製作一個Kalimero手袋都必須要花上工匠一整天的時間，難怪成了今季最重要的主打作品。

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此外，Matthieu Blazy亦將品牌最經典的Intrecciato皮革編織手法來一個昇華，縫製出一個半月形容量頗大的Sardine手袋，而為了令這個手袋有點睛效果，在手柄上用鋁再鍍以黃銅表層，加上手柄形狀酷似沙甸魚般的微彎狀，令這個略帶幽默感的手袋在時裝展上得到極高的曝光，而作為用家們的女士，你會選擇Kalimero？還是Sardine呢？

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Bottega Veneta Winter 2022 Pop-up Shop

日期：由即日起至28/9

地點：中環置地廣場中庭（2973 0882）

記者：何偉雄