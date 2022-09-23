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【假針紙案】涉發免針紙被控不誠實取用電腦罪　76歲西醫准保釋12月中再訊

社會 13:33 2022/09/23

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被告戴港盛今早由警車押往九龍城裁判法院提堂。（陳永康攝）

油麻地一西醫涉濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控3項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件今(23日)於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至12月16日再訊，以待警方繼續調查，被告准以10萬元保釋候訊。

被告戴港盛（76歲，報稱醫生），被控3項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，控罪指他於2022年6月1日至9月20日期間，三度在油麻地彌敦道335號高怡醫務中心8樓，不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即經由2部電腦進入醫務衞生局醫健通系統。

（陳永康攝）

控方申請暫時毋須答辯，押後待警方繼續調查，並反對被告保釋。裁判官最終批准被告以現金10萬元保釋，其間不得離港或接觸控方證人，須交出旅遊證件，居於報稱地址及每周到警署報到2次。

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記者：陳曉欣

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