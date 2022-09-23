【中一報名】聖士提反書院接受中一入學申請　10月辦兩場簡介會及校園遊

▲ 直資名校聖士提反書院即日起接受中一入學申請。（香港經濟日報資料圖片）

位於赤柱的直資名校聖士提反書院，即日起接受2023-24學年的中一新生網上申請，而10月更將舉辦兩場中一入學講座及校園遊，邀請小六生及其家長參加，現已接受報名。

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全新綜合教學大樓啟用

聖士提反書院於本學年有全新綜合教學大樓啟用，內有新禮堂、黑盒劇場、真草運動場及健身室等新設施，為學生提供更多活動空間，故此校方特別在中一入學講座當日舉辦校園遊，讓有興趣報讀該校的小六生及其家長參觀以了解更多。

位於赤柱的聖士提反書院於1903年創校，提供DSE及IB雙軌課程，多年來誕生不少公開試狀元。學校重視培養學生的自學能力，建立學生批判性思維、發揮創意潛能、具備解難能力，以及擅於與人協作。

聖士提反書院是全港最美校園之一，校舍面積逾15萬平方米，佔地約40公頃，多座校舍更被列為歷史建築，並設有宿舍，屬香港少有的寄宿學校。學校規定中一、中三及中五學生必須寄宿，以訓練學生獨立，加強社交協作和自理能力等。

▲ 聖士提反書院將於10月舉行兩場中一入學講座及校園遊。（香港經濟日報資料圖片）

明年1月面試 或需表現才藝

該校現正接受2023-24學年的中一新生入學申請，11月26日截止。明年1月7日及1月14日舉行面試，以廣東話及英語進行，如申請者須以普通話面試，校方可作安排，考生或需表現音樂及體育才藝。獲選考生將於3月10日前收到通知。

根據校網資料，聖士提反書院的取錄準則為學業成績（50%）包括操行須達B級（良或乙等）或以上、面試表現（35%）、課外活動表現（10%）、其他如家長為校友或教職員，或者兄弟姊妹在該校就讀（5%）。主要教學語言為英文，初中（中一至中三）中國語文科則以普通話授課。

聖士提反書院於2008年加入直資計劃，「一條龍」附屬小學為聖士提反書院附屬小學。現時全年學費為$72,000，國際IB課程（中五至中六）學費則為$105,500，學費有待調整。有經濟需要的學生可以申請學費減免，有關申請手續將於中一入學講座上說明。

校方亦將於10月8日（六）及22日（六）下午舉行兩場中一入學講座，講座內容包括雙軌課程（香港中學文憑考試及國際文憑課程）、增潤課程、寄宿生活、收生程序及學生分享，之後會有1.5小時的校園遊。有興趣入讀該校的小六生及其家長可以到學校網頁填表報名。

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責任編輯︰林綺玲