【屯元天停電】電纜橋起火致屯元天停電逾10小時　環境局揭途經深圳後備電纜遭工程損毀

▲ 元朗朗屏中電電纜橋6月21日起火，導致元朗、天水圍及屯門3區大停電逾10小時。（資料圖片）

元朗朗屏中電電纜橋6月21日起火，導致元朗、天水圍及屯門3區大停電逾10小時。據環境及生態局提交予立法會文件顯示，意外電纜由兩組後備電纜支援，其中一組經深圳蛇口的段落被第三方的挖掘工程損毀，以致影響恢復供電時間。

按中電提供的資料，是次意外事件涉及的電纜，由兩 組後備電纜支援，其中一組途經內地，其走線超出香港範圍。該組電纜走經深圳蛇口的段落於2021年8月被第三方的挖掘工程損毀。就此，中電一直與內地單位緊密跟進維修事宜，惟工程涉及技術困難且受疫情影響，故復修需時。其後，該組電纜的維修工程已於今年7月16日完成。

由於該組電纜受損時不涉及傷亡、停電或電壓驟降，而其位置亦在香港以外，中電因此沒有向機電署通報。

儘管上述後備電纜受損，另外一組後備電纜仍有足夠容量在事發後為受影響客戶恢復電力供應。當晚復電的主要挑戰來自通訊電纜損毀，令中電的系統控制中心無法監測元朗、天水圍和屯門區電網的實時狀況，當值人員無法即時透過一般常用的遙控方式復電。中電動員約150名工程人員 趕往受影響地區，逐一檢查各供電點並進行電力負荷評估，透過人手操作逐步恢復電力供應。假若受損毁的後備電纜在肇事當晚能正常運作，在復電過程中發揮作用，中電估計可提早在翌日凌晨1時前恢復所有電力供應。

汲取是次意外的經驗，中電將按其報告的建議，研究 提升通訊系統，包括考慮採用不同走線安排額外備用的通訊電纜，並探討在緊急情況下，安全地使用商用電訊網絡的可能性，藉此提高通訊系統的可靠性，即使再發生類似意外，亦能在短時間內透過通訊系統遙距復電。中電亦會審視其控制中心在失去遙距監察及控制功能的情況下，恢復供電的程序和溝通機制，並檢討其關鍵設施的危急應變機制及一般的緊急召集進行審視，包括内部演習和應考慮與緊急服務部門進行聯合演習。

政府十分重視中電今次境外後備電纜受損事件，機電署會和電力公司跟進，要求檢視其電網，研究超出香港範圍的走線是否可以遷回境內；若不適宜更改線路（如技術上不可行、或其造價將帶來過量電費壓力等），電力公司亦應在該些裝置發生事故 （包括涉及香港境內電力可靠穩定和後備裝置的事故）後，適時向機電署通報，以供機電署監督其善後工作，除了防止再次發生類似意外，亦確保修復工作能盡快完成。

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記者：黃穎津