【名牌拖鞋】女網民$8000買LV拖鞋著3次甩色　一個投訴原因令專櫃同意更換新鞋

▲ 季女士花$8,450人民幣買LV拖鞋，著3次後甩色，到專櫃理論。

在大家眼中，奢侈品到底是「一分錢一分貨」還是「不堪一用」呢? 內地傳媒報導，有位季姓女士在杭州LV花$8,450人民幣購入一對銀色拖鞋，在穿著三次之後，發現LV字樣甩色，大感失望表示「幾十塊的拖鞋也不至於這樣吧」，並且到專櫃投訴。

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著3次出現甩色

▲ LV SUNSET 平底舒適涼鞋」拖鞋。（圖片來源：LV官網）

▲ 前身開始露出銀白色的底色。（圖片來源：Youtube@新聞隨時看）

季女士接受內地傳媒訪問，表示自己在杭州萬象城LV以$8,450人民幣(香港官網顯示為港幣$8,850)購買一對銀色的「LV SUNSET 平底舒適涼鞋」拖鞋。

在十天內穿著三四次之後，就懷疑因鞋身與腳掌磨擦，拖鞋前身開始露出白色的底色，而LV 字樣的 logo亦變得模糊。但季女士續指自己腳汗不多，平時亦不會做運動，直言出現甩色和磨損狀況是品牌質量問題，令她感到相當不滿。

花了$8,000多元，幾十塊的拖鞋也不至於這樣吧！我也穿過別的奢侈品的拖鞋，沒有出現過類似這樣，一個星期左右就掉色的情況

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LV同意更換新鞋

因此，季女士到LV專櫃，向職員表示希望能換取一雙同等價位的拖鞋作補償。而專櫃職員就指拖鞋要先送到上海做檢測，才可驗證掉色原因。不過，檢測結果指拖鞋屬於正常磨損，LV專櫃亦表示不會提供售後服務。

而季女士反駁指，雖然明白鞋子為消耗品，會有正常損耗，但當時職員並沒有提醒她關於鞋子容易掉色的問題，加上她曾向職員再三確認過拖鞋容不容易掉色，對方亦表示「沒問題的」。最後，LV告知季女士再等7個工作天，並同意更換一對同等價位的拖鞋。

網民意見不一

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不少網民留言指其實名牌本身是消耗品「笑死，人地係for有錢人著一季就換新款」;亦有人指名牌物品只可做擺設「8千蚊嘅拖鞋用來著架咩」。不過，有網民就指季女士的行為貪小便宜「我做呢行好清楚個女人好明顯係著左好多次著殘左，諗住拗著數」。

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責任編緝：張懿慧