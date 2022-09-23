【失職外傭】外傭拖幼童過馬路邊行邊低頭睇電話　車主兩度響咹斥：有冇搞錯！

▲ 外傭拖住幼童過馬路，邊行邊低頭睇電話，真係好危險呀！

香港雙職父母非常普遍，不少家庭都會聘請外傭幫忙照顧小朋友。不過若遇上愛玩手機的外傭，那就幫倒忙更令在職父母非常擔心。昨日(22日)，有網友在社交平台發文，指她與朋友驚見外傭拖幼童過馬路時，邊行邊低頭睇電話，完全漠視路面情況，就算兩度響咹，外傭也可以完全不理會，網友希望透過區內群組讓男童的父母知道，並警惕該外傭注意小朋友安全。

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有熱心網友在facebook的「天水圍群組」發文，表示在本周二(20日)早上約8點半，她與一名外傭及一名穿著藍色恤衫/圍裙的男幼童同lift，隨後網友上了朋友的車子，在附近的商場外又重遇該外傭及男童，

我朋友見個姐姐**拖住個小朋友，一路過馬路，一過低頭睇電話，完全冇留意有冇車**

網友續指，她的朋友為了提醒該外傭注意安全，距離大概一個半車位就響咹，外傭只望一望車輛便繼續低頭看電話，當外傭與男童在網友朋友的車前面行過時，車主停低車再次響咹，外傭仍未為意發生咩事，繼續看電話，

我朋友就鬧佢，你睇住個手機拖住個細路過馬路，有冇搞錯！佢先好似呆呆地咁講sorry sorry，我朋友講多句唔係sorry ar! 睇住個細路啦！

網友希望藉此帖文，可以讓該男童的家長知道，也因為尊重男童的私隱，所以沒有影相。而有看到樓主貼文的同區網友亦有感外傭掛住看電話，忽略了小朋友安全，另外也有網友指，曾見過外傭對小朋友不友善，「有次我見到有姐姐要小朋友揸住把長遮，小朋友唔肯揸畀返佢，佢係都要小朋友揸，之後仲掉咗落地下，小朋友好無奈咁執番，跟住佢後面行，我行前去姐姐側邊，同佢講做工人做到你咁都算衰，佢望下我，佢嘅眼神知道我鬧緊佢。」

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責任編輯：王明芳