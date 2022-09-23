【日本自由行】日本昨晚宣布放寬旅客入境自由行　Trip.com機票訂單量較上周急升7倍

日本首相岸田文雄宣布10月11日起放寬旅客入境自由行及短期停留免簽證安排，不少港人已開始搶購機票。Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至9月22日上午10時，Trip.com (香港) 航班搜索量較上周同期錄得20%增長，隨後數據在當日下午一直上升；而至晚上10時當日本公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上周同期三倍之多。

葉卓銘續指，由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com (香港) 航班搜索量總計較上周同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。

有航空公司在聖誕檔期的東京及北海道札幌來回機票價格貴至1.5萬元仍然搶手，部分日子的經濟客位只剩幾個機位。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜