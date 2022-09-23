【致命意外】長沙灣田螺車出事前未有突然扭呔　疑為攪拌筒失平衡肇禍

▲ 長沙灣田螺車出事前未有突然扭呔，疑為攪拌筒失平衡肇禍。（曾秋文攝）

長沙灣昨日發生致命交通意外，一輛田螺車意外由橋上墮下，一輛校巴收掣不及撞向田螺車，田螺車司機昏迷送院後證實不治。當時校巴上並沒有學生，車內4名職員均受輕傷並清醒。

社交平台群組HongKong CarCam的行車紀錄儀錄得意外一刻，片段可見該輛田螺車右線行駛，行車穩定未見異樣，惟至近連翔道交界附近，田螺車突然失控向右翻側，撞毀右邊護欄後，再飛墮約18米下的連翔道行車路。

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田螺車直至翻側前，未有突然向左或右扭呔，相信並不是閃避障礙物肇禍，懷疑是重量失衡，車尾攪拌筒帶動全車向右傾側，撞向右邊護欄，發生慘劇。

西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊督察陳承仲昨日透露，當時田螺車車速大概時速58公里，警方會就司機身體狀況、田螺車的機件性能及路面實際情況等作出調查。

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記者：李榮忠