  • 32°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 15:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致命意外】長沙灣田螺車出事前未有突然扭呔　疑為攪拌筒失平衡肇禍

社會 14:37 2022/09/23

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

長沙灣田螺車出事前未有突然扭呔，疑為攪拌筒失平衡肇禍。（曾秋文攝）

長沙灣昨日發生致命交通意外，一輛田螺車意外由橋上墮下，一輛校巴收掣不及撞向田螺車，田螺車司機昏迷送院後證實不治。當時校巴上並沒有學生，車內4名職員均受輕傷並清醒。

社交平台群組HongKong CarCam的行車紀錄儀錄得意外一刻，片段可見該輛田螺車右線行駛，行車穩定未見異樣，惟至近連翔道交界附近，田螺車突然失控向右翻側，撞毀右邊護欄後，再飛墮約18米下的連翔道行車路。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

田螺車直至翻側前，未有突然向左或右扭呔，相信並不是閃避障礙物肇禍，懷疑是重量失衡，車尾攪拌筒帶動全車向右傾側，撞向右邊護欄，發生慘劇。

西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊督察陳承仲昨日透露，當時田螺車車速大概時速58公里，警方會就司機身體狀況、田螺車的機件性能及路面實際情況等作出調查。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【交通意外】青沙公路田螺車墮橋壓中校巴　田螺車司機送院不治
12:56 2022/09/22
【交通意外】青沙公路田螺車墮橋壓中校巴　田螺車司機送院不治
【泊車爭執】涉泊車爭執司機喪命　退休警改控襲擊罪妻獲撤控
12:24 2022/09/22
【泊車爭執】涉泊車爭執司機喪命　退休警改控襲擊罪妻獲撤控
【奪命車禍】長沙灣垃圾車疑撞倒老翁　送院搶救後不治
10:46 2022/09/22
【奪命車禍】長沙灣垃圾車疑撞倒老翁　送院搶救後不治

你可能感興趣

【交通意外】青沙公路田螺車墮橋壓中校巴　田螺車司機送院不治
12:56 2022/09/22
【交通意外】青沙公路田螺車墮橋壓中校巴　田螺車司機送院不治
【泊車爭執】涉泊車爭執司機喪命　退休警改控襲擊罪妻獲撤控
12:24 2022/09/22
【泊車爭執】涉泊車爭執司機喪命　退休警改控襲擊罪妻獲撤控
【奪命車禍】長沙灣垃圾車疑撞倒老翁　送院搶救後不治
10:46 2022/09/22
【奪命車禍】長沙灣垃圾車疑撞倒老翁　送院搶救後不治
交通事故 司機 長沙灣 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性
17:22 2022/09/21
【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性
【綠置居2022】售樓處拍烏蠅　息魔嚇怕綠表戶：要我揹一身債咁點算？
12:17 2022/09/22
【綠置居2022】售樓處拍烏蠅　息魔嚇怕綠表戶：要我揹一身債咁點算？
【街頭MMA前傳】西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏　出軌男曝光街頭一拖二「攤牌」
12:48 2022/09/22
【街頭MMA前傳】西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏　出軌男曝光街頭一拖二「攤牌」