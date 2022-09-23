【限聚罰款】民主牆前大合照違限聚令　14名城大生認罪各罰款7,000元

▲ 其中兩名被告劉浚傑（左）和陳文軒（銀髮者）今到九龍城裁判法院應訊。（陳永康攝）

城大學生會因未有應校方要求交出審計報告，於2月份遭收回會址。學生會遷出當日在會址舉行告別禮，並到民主女神像前致辭及高唱學生會會歌等。14名學生會成員涉在民主牆前拍攝大合照，被控違反限聚令，今（23日）於九龍城裁判法院承認控罪。裁判官判刑指，校方職員多次提醒遵守防疫規定，被告仍未停止活動，罔顧法律及公共衞生，考慮各人初犯及聚集時間不長，各判罰7,000元。

14名被告為劉浚傑、陳文軒、何卓朗、鄭子傑、喬曦朗、陳沛瑜、雷璧僥、何明華、張晉熙、林璟航、陳凱藝、張彥焅、戴曉桐及呂瑞琪。各人被控於2022年2月14日下午5時01至5時04分，在香港城市大學楊建文學術樓3樓大堂，參與受禁多戶聚集，違反第599附屬法例G《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》第8E(1)條。

代表律師求情指，被告年齡介乎19至21歲，關心學生會事務，事件歷時短暫，只涉及1個地點，而且該處空間廣闊，途經的人均有戴口罩，各被告僅在該處影相，期間有戴上口罩，彼此亦沒有互動。辯方續指因學生會會址被收回，學生會成員希望宣揚事件及紀念，喚起同學關注，現已明白手法不恰當，明白應遵守防疫規例。

案情指，校方要求學生會在2022年2月14日，向校方交還校園若干地方的管理權。同月12日，城大學生會的Facebook 專頁發文，呼籲學生到場紀念及告別學生會。

案發當日下午3時，約100名參與者於學生會會址聚集，當中有人分發T恤，有人在會址的玻璃牆上簽名。分別身為會長、內務副會長及外務副會長的首3名被告以擴音器發表演說後，關上會址大門。其間有校方職員及數名保安員在旁用紙張展示字句，提醒參與者正違反防疫規例。參與者在3時20分起於校內多處遊走，大部分人在4時34分散去。

至涉案的下午5時01至04分，14名被告在楊建文學術樓3樓大堂的民主牆前一字排開，拍照紀念及告別學生會。旁邊的保安則繼續警告各人違反限聚令。同日，嶺大學生報編輯委員會於Facebook發布該張大合照，城市廣播等媒體亦在社交媒體發佈當日活動的影片。

控方指，14名被告來自不同住戶，根據案發當日防疫規例，多於2戶的聚集受禁，因此被票控。

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記者：陳曉欣