【TOPick 好物試用】Mindful Sparks 香港製造-黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶(價值 $65)( 250 份)

Mindful Sparks

香港製造－黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶

MINDFULLY CRAFTED SPARKLING

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶 Golden Oolong Cold Brew Sparkling Tea

黃金桂，來自安溪的桂花香烏龍茶。清新而具花香風味的無糖氣泡茶之選。

熱情果氣泡綠茶 Sparkling Passion Fruit Green Tea

熱情果伴隨著清爽的綠茶以及清新的天然甜味，最後是淡淡綠茶的丹寧感。

關於Mindful Sparks

於2020年創立，主打高品質無酒精手工精釀氣泡茶，填補了香港飲食業界的需求。Mindful Sparks旗下的手工飲品皆在位於葵芳的生產廠房及實驗 室內精心釀造而成，蘊含著正念 (Mindfulness)、健康 (wellness) 與頓悟 (enlightenment) 的核心理念。

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- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：10月4日(星期二)(23:59)

公佈得獎：10月6日(星期四)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員) 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字, 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份, 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。