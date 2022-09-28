【TOPick 好物試用】Mindful Sparks 香港製造-黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶(價值 $65)(232份)

Mindful Sparks

香港製造－黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶

MINDFULLY CRAFTED SPARKLING

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶 Golden Oolong Cold Brew Sparkling Tea

黃金桂，來自安溪的桂花香烏龍茶。清新而具花香風味的無糖氣泡茶之選。

熱情果氣泡綠茶 Sparkling Passion Fruit Green Tea

熱情果伴隨著清爽的綠茶以及清新的天然甜味，最後是淡淡綠茶的丹寧感。

[香港手工氣泡茶 - 品茶新體驗 - 無酒精 - 健康之選]

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關於Mindful Sparks

於2020年創立，主打高品質無酒精手工精釀氣泡茶，填補了香港飲食業界的需求。Mindful Sparks旗下的手工飲品皆在位於葵芳的生產廠房及實驗 室內精心釀造而成，蘊含著正念 (Mindfulness)、健康 (wellness) 與頓悟 (enlightenment) 的核心理念。

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- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

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- 打開hket App 內遊戲表格睇片答問題 (教學流程:看下圖)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：10月4日(星期二)(23:59)

公佈得獎：10月6日(星期四)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員) 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字, 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份, 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。