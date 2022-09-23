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【放寬檢疫】政府公布4項便利來港措施　海外及台灣檢疫安排改為0+3【不斷更新】

社會 15:25 2022/09/23

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政府公布最新抵港檢疫安排。（陳靜儀攝）

行政長官李家超今日（23日）下午3時30分主持「應對疫情指導及協調組」記者會，出席官員包括醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄、醫務衞生局副秘書長（特別職務） 馮浩賢。

【15:50】

盧寵茂表示，今年年初確診個案曾達數萬宗以上，7月中陽性個案平穩，8月中個案再攀升，最近疫情達頂點，但有回落跡象，疫情雖帶來影響，但一直受控。

【15:40】

李家超表示，隨着確診數漸趨平穩，今公布4個便利來港措施，下周一（26日）生效。

第一，海外及台灣檢疫安排改為0+3。檢疫酒店會取消，旅客可回家或自選酒店進行醫學監測。抵港人士在機場接受核酸後，不須等待結果便可以回家或到酒店。可自選交通工具。回港後會被派黃碼3天，可外出但不能進入表列處所，包括食肆、酒吧等，如在第3天收到前一天的核酸檢測為陰性，便可獲派藍碼。

第二，登機前48小時核酸測試用快測取代，只需提交24小時內快測陰性證明。

第三，取消未接種疫苗香港市民不能來港限制。但回港後要按現行程序才可獲疫苗通行證。

第四，來港易及回港易不設限額，適用於內地所有地方，及內地與澳門來港人士。

他強調，政府抗疫不躺平，確保醫療系統負荷、減死亡減重症、保護一老一幼、以科學精準方法，容許最多日常活動、要平衡風險和經濟動力。

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記者：黃穎津

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疫情 記者 行政 李家超

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