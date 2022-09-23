【放寬檢疫】盧寵茂：5個基礎策略抗疫　主要平衡風險及經濟動力

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。(陳國峰攝)

行政長官李家超今日（23日）下午主持「應對疫情指導及協調組」記者會。

李家超表示，抗疫政策是不躺平、保護一老一幼、科學識別不同風險人士、平衡風險及最大動能經濟、減重症、減死亡抗疫，以上基於疫情數據分析，包括外來輸入低於社區傳播風險、競爭等平衡各方面需要，抗疫路徑以單一方面為目標，減少來港人士不便，持正面態度，提高接種率。

盧寵茂指，科學為本抗疫，5個基礎策略抗疫，主要平衡風險及經濟動力，最近疫情回落，7至9月採取精準抗疫，確診數字是受控，包括打疫苗、核酸提升至15萬、加強病人轉介私院，雖然疫情有上升，但已推行紅黃碼等，不斷提升入境措施便利。人口接種疫苗首針升至94%，第三針比率升至77%。關注一老一幼，11歲以下首針72%。80歲首針大幅提升71%，第三針升至55%。醫療系統要復常，提升估算第二階段病床應急，第四階段動用5千張床。9月快速回落，不需要第四階應變措施，回復第二階段病床，可以恢復8成非緊急服務。

他又指，未打2針可登機入境，抵港將不獲發疫苗通行證，非香港居民要完成疫苗接種或取得醫學豁免，登機前24小時内快速抗原測試，持電子健康申報所取得的二維碼。

被問到為何實施0+3措施，何時有零隔離時間表。李家超表示，實施0+3因為要循序漸進，比較3+4有進步，如果有正面發展，可做更多考慮提供更多便利，改善下一次措施。而盧寵茂則指，每千個到港人陽性比例有3%，高過本地比例，機場核酸檢測及醫學監測期用黃碼限制，減入社區風險，確保不會有新變種病毒傳入。

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記者：余思嵐