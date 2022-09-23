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【放寬檢疫】姚柏良促11月或更早放寬至「0+0」　籲政府為檢疫酒店提供適切支援

政治 17:20 2022/09/23

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立法會旅遊界議員姚柏良認為， 是次放寬入境檢疫安排，應視作「緩衝期」。（資料圖片）

政府宣布周一起，從海外或台灣經機場抵港的檢疫安排調整為「0+3」，抵港人士毋須於指定酒店接受檢疫，只需接受3天醫學監察。立法會旅遊界議員姚柏良認為， 是次放寬入境檢疫安排，應視作「緩衝期」，繼而到11月或更早階段，進一步放寬至「0+0」。

他又促請政府應擬訂對外復常的時間表與路綫圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調動回香港，有序回復本港對外連繫。

對於取消入境酒店檢疫，姚柏良表示，第八輪「指定檢疫酒店計劃」的合約期即將於10月31日結束，如果政府提早在合約期前中止合約，會為營業中的檢疫酒店帶來損失，檢疫酒店亦需時回復一般酒店業務。他希望政府採取措施，在轉型階段為上述酒店的提供適切支援，盡量減少業界因為提前中止合約而導致的影響，肯定他們對外防輸入的貢獻。

他又提及，香港經濟、尤其整個旅遊產業鏈，已慘歷近三年冰封，雖然政府落實放寬入境檢疫政策，旅遊業各持份者亦要面對周轉困難、人才嚴重流失等各項經營難題，難以即時回復至疫情前的服務效率，一眾業界在這段時間仍然需要政府提供政策支援，才能有望重振本港旅遊業。

姚柏良續指，對於旅遊業來說，內地旅客佔整體入境客近八成，要真正復甦，與內地的通關才是重中之重，目前香港要先做好與國際接軌，為海外旅客帶來便利，刺激入境旅客需求；同時保持與內地緊密溝通，盡快落實「逆向隔離」或其他措施連接內地，恢復正常的內外往來，讓旅遊業逐漸步向復甦。

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記者：陳葆琳

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