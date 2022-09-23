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【4區污水陽性】涉馬鞍山錦英苑、九龍灣麗晶花園等　港府派22萬個快測包

社會 17:02 2022/09/23

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(馮漢柱攝)

政府今日（23日）表示，有4區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地區如下：

  • 葵青區：高盛臺
  • 觀塘區：麗晶花園、嘉慶樓、嘉華樓、榮華樓、永德樓、海珠樓、源昌樓、祐福樓、祥利樓、維信樓、聯興樓、茶果嶺大廈、茶果嶺村、金時樓及龍門樓
  • 西貢區：南豐廣場、安寧花園、旭輝臺、翠林邨、將軍澳村及魷魚灣村
  • 沙田區：薈朗、錦英苑、雅景臺、富輝花園、海典居、海柏花園、海濤居、福安花園及馬鞍山中心

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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