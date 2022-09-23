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【運動盛事】七人欖球賽將閉環管理來港球隊　看台上只淮飲不淮食

社會 15:29 2022/09/23

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七人欖球賽將閉環管理來港球隊，看台上只淮飲不淮食。（資料圖片）

香港欖球總會早前獲港府批准，將於今年11月4日至6日舉行「香港國際七人欖球賽」，今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，所有海外抵港的球員和工作人員及有限數量的欖總及賽事工作人員，需要進入嚴格的賽事防疫氣泡。

欖總主席唐諾生表示，賽事已有3年半未有舉行，相信將會是一場非常特別的賽事，入場的球迷需使用安心出行及符合疫苗通行證，在場內限聚人數上限為8人，而觀眾在飲食以外的任何時間均需配戴口罩，他相信這些措施不會阻礙入場親眾感受七欖熾熱的氣氛。

今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，包所有海外抵港的球員和工作人員及有限數量的欖總及賽事工作人員，需要進入嚴格的賽事防疫氣泡，所有球員和工作人員在出發前48小時接受核酸檢測，抵港後他們將接受進一步的核酸檢測和快速抗原測試。

唐諾生指，球隊在整個訪港期間，出入大球場和直至離港前都在氣泡之內，當抵港後直接前往賽事專用的指定酒店，住宿以單人入住一間房間為主，所有球隊會被安排專車接送及有專屬的訓練場地。在港逗留期間，球員每日要在酒店進行核酸檢測，與球隊和工作人員有互動的酒店和活動員工亦須每日進行核酸檢測，而本地的工作人員在賽事後需完成港府規定的檢疫程序。

在餐飲安排上，主辦方獲准提供看台上的飲料服務，但食物供應服務則不獲批准，由於看台上或主層不准提供食物，球迷亦不允許攜帶外來食物。唐諾生指，欖總提出了幾個方案以解決進食的問題，包括在賽事期間，大球場場内或附近建立臨時且保持社交距離的餐飲場所。

新冠肺炎疫情以來，七人欖球賽已5次延期或取消。欖總去年11月宣布，將賽事延期至今年11月舉行。

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記者：李榮忠

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