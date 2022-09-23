【港女野人】四位港姐過五關斬六將升呢「野人」　何泳芍+陳若思+廖慧儀+胡美貽首度合作

J2（82 台）自 6 月份宣布再出世後，連月來推出多個不同類型的全新綜藝節目，當中《意外步出》、《貧窮限制想像》、《呢鋪開乜：開壇》、《邊度都有外星人》、《鋪鋪 Poker》等更引起熱話。

為了繼續向觀眾推介好玩夠 Fun 新節目，J2 下月 3 日起逢周一至周五晚十點半，將推出一連二十集全新行山真人騷《港女野人》，四名港姐出身的J2ers 何泳芍（Honey）、陳若思（Amber，原名：陳煦凝）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）將挑戰港九新界不同難度系數山野、走訪香港「秘密靚景」、大玩水上極限及野外活動包括車中泊等，同時更要接受製作組安排的大量考驗及訓練，鬥快「升呢」十項全能「女野人」！

最新影片推介：樊亦敏專訪

誓要逼出「港女野人」潛藏鋼鐵意志的製作組，馬上對四位港姐主持進行連番山系常識大測試，其中Amber雖聲稱自己有豐富行山經驗，並向製作組展示「山系打咭照」，不過去到實戰前夕的測試關卡，卻盡顯「九唔搭八」一面，除了答非所問，更帶埋啲「唔等使」裝備，令其餘三女相當傻眼兼憂慮。

為了讓觀眾在節目開播前對四位未來「女野人」有更深入認識，製作組今日發布了四位靚相及詳細個人資料，防止大家睇節目時滿腦「黑人問號」。

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1. 陳若思 Amber 《2020 香港小姐競選》十強

封號：忽然爆Seed老鼠屎

原因：望落得啖笑的Amber，意外地擁有驚人意志，自小是「肥妹仔」的她激減30磅參選港姐。為免重踏「肥妹」之路，至今仍堅持每日至少做 30 分鐘運動。

特徵／專長：21 吋黃蜂腰、鐵人級意志與決心

座右銘：不怕比人付出更多努力

2. 何泳芍 Honey 《2018 香港小姐競選》五強

封號：真‧野人港姐

原因：擁有超強運動常識，在團隊擔當照顧及排難者角色。自幼獲父母悉心栽培獨立性及硬淨度的 Honey，九歲暑假被安排前往海南島接受特訓，並於22歲時在菲律賓考獲潛水教練牌。超強力量型直達「體力之鬼」級數，入水能潛、出水能 Hike，四女之中行山經驗最豐富，堪稱「真‧野人」。

特徵／專長：擅長自由潛的她，可於 41 米水深中閉氣長達五分鐘之久。

座右銘：不要被恐懼阻礙自己

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3. 廖慧儀 Jessica《2020 香港小姐競選》十強

封號：處變不驚女力士

原因：樣子「Gfable」的Jessica，私下是不折不扣的女漢子。體魄拍得住Honey的 Jessica，是團隊中第二苦力擔當，喜愛粒聲唔出兼默默付出，無論發生咩大事都能時刻保持冷靜，是團隊中的定海神針。

特徵／專長：孔武有力、瑜伽導師

座右銘：世上無難行的山，是看你意志力夠不夠堅定

4. 胡美貽 Nicole《2017 香港小姐競選》十一強

封號：義氣咪神、「元祖級咪神」

原因：雖然說話「寸寸貢」，又有不知哪裏來的自信，但Nicole私下其實相當窩心講義氣，更不時化身「小天使」為團隊成員打氣，是團結節目台前幕後重要一員。

特徵／專長：熱愛所有刺激運動，包括笨豬跳、雪上飄移及射擊，最怕就是悶！

座右銘：我不會讓人生停留在現在這一步

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