【老公出軌】港妻大方邀「三人同居」設6大條件　小三要交租禁懷孕︰覺得冇地位

▲ 一名港妻大方讓小三搬入同居並設6大條件，令小三覺得好委屈。

老婆遇上進擊的小三，應如何對付？大吵大嚷恐挫自己地位，有人妻選擇大方讓小三入屋。一名港男在公司出軌搭上女同事，但明言不會離婚，其老婆得知後不但沒有憤怒，反而容許小三搬入同居，但訂下6大規條設限，令小三感到委屈，詢問網民如何令他們離婚，好讓自己坐正。

該名小三在IG專頁「couple.murmur」投稿分享自己的經歷，兩年前在公司認識現任「男友」，一直知道對方有老婆，更是一名「愛妻號」，但小三對他一見鍾情，故仍勇於向他表白，男方亦接受她展開婚外情。

兩人秘密拍拖一年半，小三曾提出想30歲前結婚，希望男方盡快與老婆離婚，遭男方拒絕，更表明「老婆係佢一生最愛嘅人，永遠都唔會離開佢。」直至近月，男方老婆得知小三的存在，不但沒有遷怒老公，還善待小三，原來老公早有前科。

有時仲會一齊食飯，傾下男朋友嘅事。佢老婆有同我講過我已經唔係第一個，而且自己都冇蝕底，所以俾佢有第二個。就係佢講「冇蝕底」依3個字先係惡夢嘅開始……

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6大條件要求小三遵守

老婆同意讓小三搬入同居，並開始訂立規則，連老公也要求小三「如果想繼續一齊就要遵守，亦都可以隨時離開」，6大條件如下︰

1. 同男朋友一個星期只可以出一日街，其餘日子都一定要三人行/佢地（哋）自己出街，但係出到街只可以睇住佢（哋）拖手同做親密行為。

2. 可以搬過去住，但係家務要我做曬（晒）。同男朋友同一屋簷下，但唔可以扑野（嘢），因為佢地（哋）係瞓埋係（喺）同一間房，我瞓客房。

3. 男朋友嘅人工全部要上繳俾曬（晒）佢老婆，要用錢就帶埋佢老婆去買，而我都要交租。

4. 要聽曬（晒）佢老婆話，只要佢老婆講咩就要做。唔可以令到佢老婆唔開心，否則分手。

5. 我唔可以有佢BB，就算有都唔會認，亦都唔會俾錢養個BB（佢一直都會帶套，同埋好少做）。

6. 唔會因為我而離婚，亦都唔可以再講離婚嘅話題。

小三形容，幾個月來大家相處好融洽，「暫時佢老婆其實都對我好好，冇要我做啲咩困難嘅嘢。」不過，小三有感在家沒有地位，亦沒有話事權，但她不想離開男朋友。她好奇為甚麼其老婆可以如此大方讓老公識小三，卻不願離婚，並詢問網民「佢地（哋）點先會離婚」？

網民讚老婆醒 小三變免費工人

網民一面倒讚老婆醒目，小三做了會交租的免費工人卻不自知，「你做人二奶諗住有啲咩地位啫」、「接受唔到咪走囉」，相信兩夫妻早已約法三章各有各玩，能接受另一半有多個伴侶，反而是小三想獨霸另一半，難怪男方不願為她而離婚。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳