【明星育兒】兩孩之父著重培育藝術教育　陳曉東自認家規嚴女兒未有手機

▲ 父親保護女兒的心比任何人都強，陳曉東坦言自己的家規也算比較嚴。

在疫情下生活了將近3年，過去視為理所當然的出埠、看戲，一下子變得難能可貴。大家不只更珍惜每一次和親友相聚見面的機會，也更隆而重之地看待能夠如常舉行的演唱會、終於上映的電影、舞台劇。陳曉東在中港台演藝界工作，同時作為兩女之父，對於疫情，深有體會卻沒有太多沮喪失落，反而積極籌劃即將來到的演唱會，渾身的朝氣蓬勃。那些年的東東，沒有變老，更加添了成熟魅力。

現在已是一家之主的陳曉東（Daniel），8年前和任職護士的台灣女朋友王妤嫻結婚，婚後生了兩個可愛的女兒朵朵和和多多。眨眼間大女已經8歲，幼女也7歲，東東亦不禁感嘆︰「是呀，時間過得多快！七、八年一下子就過去了，現在她們大了，開始有點貪玩！」邊說邊哈哈大笑，語氣中沒有半點怒意，明顯是個寵女暖爸的他接著說︰「早幾日她們做了一件事，我覺得很有愛心。那天，她們在學校發現有隻檐蛇被捉老鼠膠黏著，在一個隱蔽的角落，很少人經過。因為擔心檐蛇被困著會餓死，她們竟然去捉蚊來餵牠。我們擔心兩個小女孩經常出入少人的地方不安全，便叫她們不要再獨自過去。沒想到小孩子嘴巴上乖乖答應，轉頭卻因為擔心而哭起來。」

東東直言很欣慰孩子有愛心，不論對象是可愛的小動物，抑或是樣子不討喜的爬蟲類。「她們出自真心的拯救檐蛇，而且為牠哭，很可愛也很單純。」小朋友的天真無邪惹人疼錫，不過作為父母，還要肩負栽培的責任。本身為歌影視界的明星，東東對於女兒的藝術教育特別看重，兩個孩子都已考過英國皇家音樂學院鋼琴五級。「除了鋼琴，她們也有學跳舞，像是芭蕾舞、街舞等，這樣她們對於藝術、音樂的感受會更立體、全面，細微至拍子的掌握，大至對音感、美感的領會都會更好。」東東強調︰「她們彈得多好、跳得多叻其實不是最重要，我最希望她們可以享受音樂當中的feel，吸收當中傳遞的信息。」音樂的境界無窮大，女兒還小，當然難以理解。

8歲囡囡被表白

說到養育女兒最令父親掛在心頭的，必然是她們談戀愛的那天。東東真認是個思想開放的爸爸︰「我很open-mind的，明白她們遲早一天會拍拖。」但說完又忍不住提起︰「我個女前幾日話有兩個男仔鍾意佢！我話︰『唔係掛！邊個呀？』」滿臉醋意和不滿，甚至扁了扁嘴。問他會否擔心，馬上反駁︰「他們這個年紀算甚麼鍾意，最多就是仰慕，譬如他跑得快、或者是你很搞笑，所以喜歡一起玩。」東東說女兒更問他要手提電話，可能是想要來和對方聯絡。「我說不用啦，iPad也可以打電話，不用另外要手提。因為太細了，不想那麼早讓她用電話，雖然我知道有些同學已經有自己的電話。」

父親保護女兒的心比任何人都強，一直強調女兒單純的東東，坦言自己的家規也算比較嚴。「因為學校距離家只有5分鐘的路程，所以若下課後沒有立即回家，馬上就會知道。」更鬼馬笑言︰「她們暫時還飛不出我的五指山。」

▲ 東東笑言兩個女兒非常黐身，他亦爭取時間陪伴。（受訪者提供）

下月首辦戶外演唱會

距離上一次在香港開演唱會，正是2019年疫情前，只事隔3年，已恍如隔世。人生首次在露天地方開個唱，東東直言雖有天氣等不確定因素，但不認為是太大難題。「其實這不是我原本計劃好的，只是與此同時我入紙申請在紅館開，但你知道紅館的期很爆，差不多要一年前申請。這次是他們主動聯絡我說那個時間西九有場，問我有沒有興趣。我心想︰『戶外就戶外，有何問題？』」言下之意，順利的話，最快明年又可以在紅館見到東東，對香港歌迷來說，絕對是驚喜連連。

東東早前為演唱會招開記者會，透露自己將設歌迷點歌環節，更聲言即使點粵曲也會即席獻唱，逗得粉絲心花怒放。問他是否早有準備，預先練習大量經典金曲，東東信心滿滿指︰「我嘅資料庫都唔細㗎，都識好多歌㗎！」他續道︰「因為我本身也是一個歌迷，從小聽流行歌大，70、80至90年代的歌我都聽，也會唱。而且我敢說我這一代是最見證廣東流行曲的輝煌，整個小學至青少年時期，就是聽羅文、Leslie、譚詠麟、許冠傑、梅姐、葉倩文、陳慧嫻、林憶蓮等等等等。」如此一來，東東這次演唱會不只滿足自己的歌迷，連帶熱愛廣東歌的粉絲也一次過滿足，相當用心。

▲ 陳曉東正在積極籌備將於下月22日假西九文化區舉行的《Harbour the Sonic - 陳曉東2022演唱會》。（受訪者提供）

至於演唱會嘉賓，東東指自己有留意近年的新人歌手，也直言正在邀請不同單位。「我希望搵新一啲嘅歌手，大家可以夾出一啲火花！我自己都有畀意見，然後交畀主辦方去約。」問他名單上有誰，東東神秘地賣關子︰「名我就唔開住啦！」說完即哈哈大笑道︰「都係睇吓邊個得閒！」

恨拍香港電影尤其笑片

近年東東主力在台灣、內地拍劇拍電影，更創造了成功的經典角色如《蘭陵王》中的宇文邕。然而對於香港觀眾來說，陳曉東在經典港產片《初戀無限Touch》、《行運一條龍》及《百分百感覺2》中的表演，更是令人難忘。當年與梁詠琪在電影中的「情侶檔」深受影迷歡迎，如今兩人都已為人父母，是否有機會「再續前緣」？「現在拍不了初戀，但可以拍我和她是死對頭！哈哈哈！我有看到她最近和Ronald做的新戲呀，我和吳君如的弟弟君祥在北京經常一起吃飯，咁啱呢部戲佢（吳君如）又無搵我，係佢損失！」

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拍過不少浪漫電影的東東，原來最想拍喜劇。「我搞笑OK㗎！」早年拍《行運一條龍》時與導演李力持合作，原來兩年前二人再度合作喜劇。「這次我演一個樂壇監製，從一個人渣演到一個好爸爸，還要是鹹鹹濕濕！」李導向來喜在電影中大玩無厘頭對白笑話，東東笑指拍得開心又過癮︰「你想想，『殘花敗柳』這種對白我以前不會說，但現在由我來說，還要說得很惡毒！」好演員最愛突破自己，看着這位拍慣浪漫愛情、唱慣情歌的東東，眉飛色舞地分享自己「做人渣」的樂趣，不只他本人恨拍更多喜劇，粉絲、影迷相信更是恨到頸到長。

記者：王嵐

場地提供：九龍海逸君綽酒店