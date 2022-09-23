【聲夢傳奇2】Zayden與Janees上演最強鬥最強　Zayden追夢同時靠儲蓄支撐生活

《聲夢傳奇2》決賽將於10月2日（周日）晚上八時半進行現場直播，本周六（24日）晚八點半翡翠台播出準決賽十強之戰下半部分。

根據賽制，準決賽對戰組合將根據錄影當日「學員人氣榜」最新排名、順序由第一至第五名對戰第六至第十名。

今集《聲夢傳奇2》出場有人氣榜排名第二位的XiX《NOBODY》，排名第八位的趙頌宜Maggie《精神分裂》、排名第三位的趙小婷Pamela《電燈膽》、排名第五位的黃洛妍Janees《溝渠暢泳》及排名第十位的彭家賢Zayden《阿士匹靈》。

最強鬥最強

本集焦點絕對是「最強鬥最強」終極對決。Zayden雖然自節目開播以後一直表現低調，但其實是潛藏實力股，在過往每一場對役均獲得勝利，就連「聲夢大魔王」之一的Janees也曾是其手下敗將。

如今昔日對手舞台上再度火併，除了牌面吸引，門面一樣吸引。Janees一身狂野露腰霸氣裝束未開聲已先贏氣勢，Zayden一身衣著亦不輸蝕，加上道具藥箱的「加持」及唱到典地台風，令全場觀眾陷入視覺、聽覺盛宴。

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Zayden+Janees各有故事

同為唱得之人的Zayden及Janees亦各自有屬於自己的故事。本身擁有豐富街頭Busking經驗的Zayden，曾於其他電視台的首輪比賽中遭淘汰出局，令其信心盡失：「嗰時覺得自己點都去到咁上下先畀人foul，點知第一輪就畀人foul咗，嗰次之後有諗過放棄。」

現時全靠之前儲蓄back up經濟的Zayden，又公開感謝家人支持：「屋企人叫我喺真係唔掂時，要同佢哋講。」導師林奕匡（Phil）聞言即分享自己的「低谷」經驗勉勵Zayden：「我嗰時寫《高山低谷》，正係我人生最唔開心嘅時候，唔知將來係點樣，積蓄又冇晒。當時有人同我太太講好擔心我，問我會唔會做番幕後算，我聽咗有啲心蹹。我就將嗰個感覺化為力量，證明畀人睇我得嘅。」

Janees則在參賽歌曲中投射了自身真實痛愛經歷，原來Janees之前曾痛愛渣男：「佢係第一次帶我嚟長洲嘅人，一個我好喜歡嘅人。佢用盡方法傷害我，包括背叛同精神上嘅暴力，仲會用好多方法令我覺得佢咁對我係我問題。我明知自己會唔開心，都要衝埋去，但我嗰時都仲係好陶醉。」

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