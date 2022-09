【校長專欄】伍少梅中學資優教育助學生走出校園　預修大學課程為未來發展鋪路

▲ 伍少梅中學的資優教育助學生走出校園。

受新冠疫情影響,教育局於上學年三月至四月作出特別假期的安排。為配合此安排,很多學校把暑假縮短,並延後至八月才開始放暑假。在短暫的暑假中,不少同學仍然努力學習,他們甚至跨出中學校園,預先修讀大學的課程。

人才培育計劃 燃亮學生

天主教慈幼會伍少梅中學相信每個學生都是獨一無二、具有發展潛能的人才,一直致力推行資優教育讓學生發揮所長。學校正在展開的「人才培育計劃」,旨在發掘學生的興趣和潛能,提供機會加以培育,希望他們將知識和技能付諸應用,積極服務社會。學校為入選計劃的學生提供個人化的生涯規劃輔導,由專責老師與學生一起訂定個人培育計劃。學校提供資源和支援,協助學生提升專項和共通能力,成為未來社會所需的T型人才。

在剛過去的暑假,三位計劃中的同學:劉焯傑、余梓鏗和趙偉俊獲得學校的提名和資助,經三間本地大學遴選後,成功報讀大學的優才課程和學分課程。在開學禮和中一新生家長晚會中,三位同學向老師、同學和家長分享了他們的學習經歷。

從演奏到作曲 發掘潛能

劉焯傑同學(現就讀3A班)參加了由香港科技大學舉辦的優才增益課程Enrichment Program for Gifted Learners (EPGL),修讀「會說話的音樂:作曲入門」的網上課程。該課程由從事音樂教育多年李家泰博士任教。李博士現為香港中文大學和香港教育大學兼職講師,同時亦於香港電台第四台擔任兼職主持及音樂曲目編輯。

這個課程讓學生理解古典音樂和有調性的當代音樂之基本原理,導師亦會講解寫作優美旋律及和聲的要素。學生將探索不同音樂風格與寫作技巧,把創作意念變成悅耳的音樂作品。在導師的指導下,劉同學創作了屬於自己的小提琴作品。

劉同學表示,他沒有想過自己可以在中學階段修讀大學的課程,這個課程對他來說是一個新挑戰。他感謝學校給予機會,讓他充實自己和學習新知識和技能。

我自己都感到好驕傲,發覺自己原來唔係淨係識拉小提琴,自己喺音樂作曲上都有天份同才華,我希望日後可以拉奏自己創作嘅作品。好多謝老師推薦我參加呢個課程,令我獲益良多。

港大優才學院課程

余梓鏗同學(現就讀3A班)在特別假期期間,獲學校提名參加了香港大學優才學院的五天課程(Week of Taster),體驗大學不同學系的課堂,之後成為香港大學優才學院的學員。今年暑假,學校再推薦他報讀優才學院舉辦的網上英語課程(Academy for the Talented English Programme 2022)。

該課程由Grahame T Bilbow 教授設計,Bilbow 教授亦是許多小學、中學和大學學習英語教科書的作者。課程的目的在於通過具有全球和社會意義的主題(性別平等、優質教育、和平與公義),提升學生的英語溝通能力,以及學習獨立研究和團體合作的技巧。

余同學表示,這些學習活動對他的全人成長和價值教育非常重要。他十分感激學校給予的機會和支持,並希望他的經歷能鼓勵同學奮發向上,閃亮未來。在向全校分享時,他寄語同學:「艱苦的攀登後會有最美的風景(The best view comes after the hardest climb)。」

專業知識 為未來發展鋪路

趙偉俊同學(現就讀6B班)參加了由香港中文大學暑期學院(CUHK Summer Institute)舉辦的「數碼世界的品牌營銷」(Brand Marketing in Digital World)學分課程。該課程於網上進行並以全英語教授,由香港中文大學講師梁幸兒博士任教。學生將來修讀大學時,是項課程可計算學分。

該課程旨在介紹使用數字工具進行品牌營銷策劃的基礎知識和技能。課程的主要主題包括品牌概念、營銷競爭、態勢分析、消費者行為、品牌營銷策略和數碼接觸點。在課程結束時,學生將以創新的方式為消費者品牌制定數碼營銷計劃。

趙同學表示,將來希望從事人力資源管理工作。修讀這個課程除了增長知識和擴闊視野,更可以向大學的講師學習,以及和其他學校的優秀學生進行交流和合作。他十分感謝學校和師長給予機會和支持,並勉勵同學一同努力,將來也有機會參加各種課程學習知識,向大學邁步。

