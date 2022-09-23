【最新疫情】今日新增5,387宗確診個案　多12名患者離世【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（馮漢柱攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今（23日）出席記者會，交代最新疫情發展。

今日新增5,387宗確診個案，包括5,231宗本地感染個案及156宗輸入個案，並多12名患者離世。

【16:40】

關慧敏指，醫管局正逐步恢復非新冠病人的非緊急手術及檢查，目標可恢復8成醫療服務，並一直朝着有關方向進行，強調為一個過程，不能一晚之間就完成。當局將保持一定機動性，硬件、人手、配置都會視乎情況而定。

【16:35】

Omicron 變種病毒方面，9月20日個案中，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案86.6%；其中感染BA.5佔整體個案79.9％、感染BA.4佔整體個案6.6％、感染BA.2.2佔2.6％、感染2.12.1佔10.9%。

張竹君指，確診數字從高位回落，視乎趨勢已是受控，沒有規定確診個案下降至一個特定數字才算受控。

【16:33】

今日有391間學校呈報552宗個案，有12間學校有13個班級需要停面授課1星期。詳情即看：【下一頁】

【16：30】

關慧敏表示，多12名患者離世，涉及9男3女，年齡介乎45至93歲，有4人未打齊3針疫苗。

現有2,228名病人留醫，昨日新呈報9名病人情況危殆，8人情況嚴重，目前共45名病人情況危殆、34人情況嚴重，其中15人在深切治療部留醫。

關慧敏又說，醫管局由明日起，恢復4間普通科門診的服務。8間指定診所及遙距服務將維持。

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記者：黃悅晴