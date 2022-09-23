【富豪爸爸】無懼身家縮水富豪榜跌至20位　朱克伯格照生B迎第3個前世情人

▲ 朱克伯格與華裔妻子即將迎接第3個女兒。

38歲的Facebook母企Meta（美：META）創辦人朱克伯格身家跌逾一半，全球億萬富豪排名跌至第20位。不過，他無懼身家大縮水，即將與妻子迎接第3個女兒出生，繼續被前世情人包圍。

日前朱克伯格（Mark Zuckerberg）在社交平台宣布，其37歲的華裔妻子Priscilla Chan再懷孕，他在帖文寫道︰「滿滿的愛。很高興和大家分享，Max和August明年將迎來一個妹妹」，並上載一張他摸著妻子孕肚的自拍照片。朱克伯格夫妻結婚10年，育有6歲半的大女Max及5歲的細女August，很快變成一家五口。

▲ 朱克伯格摸著妻子孕肚一臉幸福。（IG圖片）

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財富蒸發710億美元無阻生女

朱克伯格於兩年前曾以1,060億美元身家，成為全球第三大富豪，2021年9月他的身家更高達1,420億美元。可是隨著Meta業績失色，他的身家亦大幅縮水。根據彭博億萬富翁指數，朱克伯格的財富蒸發710億美元，個人淨資產為553億美元，在全球億萬富翁排名中跌至第20位。

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即使身家縮水也沒影響朱克伯格生兒育女的計劃，熱愛家庭的他將成為3女之父，樂當女兒的好爸爸、妻子的神隊友。朱克伯格在哈佛大學邂逅Priscilla，二人於2012年結婚，婚後幾經波折才於2015年誕下大女Max，兩年後再為女兒添妹妹August。兩個女兒出生後，夫妻都寫了一封信給女兒，承諾盡力為她們創造一個更美好的世界。

結合猶太及中式教養法

本身是兒科醫生的Priscilla去年10月罕有個別接受外媒訪問，談及她與朱克伯格的育兒之道。她提及夫妻分工合作湊女，她負責早上照顧女兒，丈夫則負責女兒睡前的一些活動，父女有時一齊看書或編程。兩個女兒早已跟爸爸學編程，自從August在3歲起，他們就建立了這種育兒模式。

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朱克伯格擁有猶太的血統，夫妻結合猶太及中式教養法教女，為她們提供多元文化環境。Priscilla分享，他們將女兒當作猶太人撫養，並融入中國文化元素，朱克伯格在女兒睡前，會用普通話背誦猶太祈禱文給她們聽。而精通普通話和粵語的Priscilla，曾嘗試教女兒這兩種語言，可是她們無法掌握。

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責任編輯︰王明芳