【Summer Girls】香港開電視拍水著節目周日播　明撼TVB香港小姐搶收視

▲ 《Summer Girls 2022》參賽者

TVB大騷《香港小姐競選2022》在9月25日（星期日）舉行，而香港開電視在同一晚推出由前大台監製張志明製作的特備節目《Summer Girls 2022》對撼，分明搶客。

陳思圻（原名陳偉琪）及張明偉任主持的《Summer Girls 2022》，由14位參加者接受水陸多項挑戰，她們不但互相比拼球技、瑜伽，更身穿火辣泳衣大玩戶外水上競技遊戲，務求為觀眾帶來豐富的視覺體驗。

▲ 陳思圻、張明偉主持《Summer Girls 2022》

不過作為節目中唯一出鏡幕前的男性張明偉卻指是苦差：「開會時先知我係唯一嘅男仔，可以叫我做『寡仔』。」他更笑指雙眼每天都很累。

至於《Summer Girls 2022》14位參賽者包括：葉俙賢（Amber）、譚泳銚（Annabelle）、樂翊榆（Annalise翊榆）、黃亦禧（BabyShadow小影）、馮靖茵（Baby梓）、張可盈（Bonnie）、謝嘉雯（Carmen）、伍倩彤（Gillian）、卓淑貞（Hannah慳妹）、張育玲（Kathy）、陳思穎（Michelle）、李雯（Milky）、鍾曦南（Namnam）及張嘉欣（Yanni）。

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