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【英女王逝世】新聞直播傳怪聲一句話令人毛骨悚然　外界揣測：戴安娜顯靈？

健康 17:32 2022/09/23

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英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與世長辭，終年96歲，其國葬典禮亦於9月19日結束，但當日英國民眾卻於收看電視台直播影片時，意外聽到一段令人毛骨悚然的女聲，令大批觀眾飽受驚嚇，事件亦引起網民廣泛討論。

最新影片:

綜合外媒報導，英國《獨立電視台》（ITV）早前以航拍方式直播女王國葬結束後的畫面，只見靈車車隊徐徐地駛離倫敦時，除了男主播的旁白外，還能聽到一把女聲以沙啞且詭異的聲線表示:「死亡是不可逆轉的…事實上她被困住了…」，不過，男主播卻似乎什麼都沒聽到，繼續播報現場狀況。

直播英女王國葬時傳來詭異女聲。(影片截圖)

這段畫面隨即被截錄下來並於網上瘋傳，有網民感覺是女鬼作崇，有人更懷疑是戴安娜顯靈，但也有人認為是電視台的工作人員聲音不小心被收錄進去，不過對於以上種種猜測，電視台目前還未對此有所回應。

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責任編輯：羅嘉欣

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