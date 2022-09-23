【虐待男嬰】涉住所內虐待20月大男嬰兼吸毒　無業婦被控虐兒等罪保釋候訊

▲ 無業婦涉於住所虐待20月大男嬰，案件今於西九龍裁判法院提堂。資炓圖片

34歲無業婦早前涉於住所內虐待約20個月大的男嬰，以及吸食可卡因和氯胺酮，被控虐兒及吸食危險藥物等共3罪。案件今（23日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請將案件押後至11月11日再訊，以待辯方索取文件，被告准以現金100元保釋，其間不得直接或間接騷擾控方證人。

被告W.L.S（34歲）報稱無業，被控2項對所看管兒童虐待或忽略罪，以及1項吸食或吸服危險藥物罪。

控罪指，被告於或約於2021年7月23日及9月2日，在深水埗麗安邨一單位內，兩度身為超過16歲而對1名當時20個月大及21個月大的兒童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該X，其方式相當可能導致該X受到不必要的健康損害。被告另於或約於同年6月25日，在同地吸食或吸服危險藥物，即可卡因和氯胺酮。

被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待索取文件。裁判官將案件押後至11月11日再訊，被告准以現金100元保釋，其間不得直接或間接騷擾控方證人。

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記者：梁錦麟