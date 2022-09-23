美國外科學院DQ中國公民會藉　林哲玄被搣柴：大美國虛偽至極

▲ 醫療衞生界立法會議員林哲玄。（經濟日報資料圖片）

醫療衞生界立法會議員林哲玄昨晚指，美國外科學院（American College of Surgeons）不再向「中國公民」提供院士或會員資格，決定中止其「國際院士」資格。林哲玄批評，「大美國」做法「虛偽至極」。

另外，醫務衞生局局長盧寵茂上任時曾申報，他是美國外科學院的榮譽院士，相信亦受影響。

林哲玄昨晚在社交網站上載學院信件，信中指出，中國法律規管在境內運作的外國機構，學院獲建議作出有關決定，以避免與止相關的問題，強調學院尊重每位院士居住國家的法律，並希望能夠完全遵守。

學院在信件還提到：「在學院的紀錄中，你的身份是中國公民，若有關紀錄出錯，請即時聯絡學院，以便處理有差異之處，並恢復其會藉身份。」

林哲玄在帖文中批評做法：「大美國說，我們尊重每個地區的法律，所以把你捧出會。」他又質疑，學院所述的「中國法律」並不存在：「我在立法會，沒有一條相關的法例修訂。」

他續炮轟：「尊重？把制裁說成守法，虛偽至極。好！是時候劃清界線了。」

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