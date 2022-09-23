【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞 13款眼藥水成分功效大比拼
食用安全 18:02 2022/09/23
都市人機不離手，長時間看電腦、手機屏幕，容易導致眼睛疲勞。日本雜誌《LDK》近日比較了13款眼藥水成分，找出有效舒緩眼睛疲勞的產品，並請來眼科醫生分享正確使用眼藥水的小貼士。
《LDK》搜羅了13款眼藥水，當中包括7款「裸眼適用」眼藥水，以及6款「隱形眼鏡適用」眼藥水，並請來藥劑師檢視每款產品的成分，整合出排名。
裸眼適用眼藥水：
▼點擊圖片放大
+5
+4
隱形眼鏡適用眼藥水：
▼點擊圖片放大
+4
+3
另外，《LDK》亦請來眼科醫生分享眼藥水的正確使用方法：
滴眼藥水後不要反覆眨眼
- 反覆眨眼會分泌眼淚，稀釋眼藥水的成分。
不要立即用紙巾擦拭眼睛
- 只擦拭從眼睛溢出的液體
注意使用次序
- 如果使用兩種類型的眼藥水幫助眼睛調節焦點和保濕，中間應有約5分鐘的間隔，而保濕眼藥水一般比較濃稠，如果先滴，之後便很難吸收其他眼藥水的成分。
同場加映：營養師推介護眼食物
▼點擊圖片放大
+3
+2
影片推介：
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：羅嘉欣