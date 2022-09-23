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【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼

食用安全 18:02 2022/09/23

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

長時間對手機電腦眼睛疲勞，13款眼藥水成分功效大比拼。

都市人機不離手，長時間看電腦、手機屏幕，容易導致眼睛疲勞。日本雜誌《LDK》近日比較了13款眼藥水成分，找出有效舒緩眼睛疲勞的產品，並請來眼科醫生分享正確使用眼藥水的小貼士。

《LDK》搜羅了13款眼藥水，當中包括7款「裸眼適用」眼藥水，以及6款「隱形眼鏡適用」眼藥水，並請來藥劑師檢視每款產品的成分，整合出排名。

裸眼適用眼藥水：

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    +5
    +4

隱形眼鏡適用眼藥水：

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    +3

另外，《LDK》亦請來眼科醫生分享眼藥水的正確使用方法：

滴眼藥水後不要反覆眨眼

  • 反覆眨眼會分泌眼淚，稀釋眼藥水的成分。

不要立即用紙巾擦拭眼睛

  • 只擦拭從眼睛溢出的液體

注意使用次

  • 如果使用兩種類型的眼藥水幫助眼睛調節焦點和保濕，中間應有約5分鐘的間隔，而保濕眼藥水一般比較濃稠，如果先滴，之後便很難吸收其他眼藥水的成分。

同場加映：營養師推介護眼食物

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影片推介：

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責任編輯：羅嘉欣

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