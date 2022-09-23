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【香港寵物節】首屆《卡格動物毛範獎》　藉貓狗+無私義工宣揚尊重生命

休閒消費 16:48 2022/09/23

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202首屆《卡格動物毛範獎》頒獎典禮並已於《香港寵物展2022》舉行。

寵物食品品牌卡格（Kakato）今年舉辦第一屆《卡格動物毛範獎》，早前在網上進行全民投票，選出「年度貓模」、「年度狗模」和「年度毛孩天使」，嘉許以自身經歷傳遞「生命鬥士精神」的模範貓狗及動物照顧者。

首屆《卡格動物毛範獎》已於剛落幕的《香港寵物展2022》舉行，在芸芸的動物保護人士及充滿勵志故事的貓狗當中，經過公眾投票加上5名專業評審評分，3名得獎者分別是來自「香港群貓會」的meme圖貓貓Lapin、「大樹下善待動物庇護站」的生命教育大使狗狗Sakura以及全職貓B奶媽Miyuki。

「年度貓模」Lapin。

獲「年度貓模」的Lapin，先天患有輕微裂顎導致兔唇，10年來一直生活於大埔某屋邨的垃圾房附近，居無定所，衛生環境惡劣，加上流浪期間難免與其他貓咪打架，所以感染到「貓免疫缺陷病毒」(FIV，俗稱「貓愛滋」)。 

Lapin心理上亦極不信任人，攻擊性強，義工不易接近。幸在義工的悉心照料下才放下戒心，現在喜歡被人撫摸，更會享受翻身滾來滾去。在長年的傷痛後，保持開朗的心態堅強地活下去，並且重新選擇信任人類。

「年度狗模」Sakura

以生命影響生命

「年度狗模」Sakura年幼時被膠袋套著遺棄於垃圾桶中，幸得義工發現。牠先天前腿呈O型，有中醫義工持續為牠用艾灸、推拿、吃中藥、浸藥浴和夾竹矯骨。過程絕非易事，但Sakura積極配合。經歷痛苦療程，腿型終回復正常，行走跑動沒有問題。 Sakura更擔任「大樹下生命教育大使」，跟隨義工到訪不同學校進行分享，以生命影響生命，樹立珍愛所有生命的信息。      

全職貓B奶媽Miyuki充滿愛心。

「年度毛孩天使」是專門接收和照顧流浪貓B的義工Miyuki，她平常每天隔1至2小時便要為貓B餵奶，睡覺都會調鬧鐘起身，奉獻很多私人時間。高峰時Miyuki同一時間照顧6隻貓B，為了提高貓兒的存活率，她經常向其他貓B奶媽交流「育貓經」外，更自行報讀動物護理課程，並經常自掏積蓄，帶生病貓B到獸醫診所求醫，出心又出力。     

記者：Eric 
 

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