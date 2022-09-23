【追夢女生】90後band女為音樂做斜槓族　WHIZZ無懼零收入盼家人體諒

▲ 4位女生透過社交平台而認識，繼而組成樂隊，並以Slasher身份玩音樂。

近年「斜槓族」（Slasher）的興起，如為追夢者找到一個跟現實共存的大門。90後4人女子樂隊WHIZZ便是典型的「斜槓族」，其中有3名成員都是靠不同兼職收入，來支持她們夾band的音樂夢，她們亦以過來人身份，證明夢想跟現實不是永遠對立的。

於2019年組成的WHIZZ，成員包括主音及結他手王雨山、結他手Moo、低音結他手Bowie及鼓手Jess，4位女生本來各不相識，卻透過IG而成為朋友，繼而一同組成樂隊， 經過了不同的磨合，不經意已發展了三年多，演出機會亦漸多。

4名成員中，除了Jess現全職為小學教師，其餘3人都是自由工作者，一直在工作和理想間取得平衡。

▲ WHIZZ 4位成員：（左起）Jess、Moo、雨山、Bowie。（黃建輝攝）

因一場大病反思人生

談到如何成為斜槓一族，主音王雨山就是由一場大病而開始。「幾年前因為金黃葡萄球菌入體，全身內臟都發炎，病到自理能力都幾乎喪失，在留醫時正值農曆年，在床上反思人生為了甚麼而活，康復後便決定要活在當下，只做自己喜歡的事，就開始一邊教結他，一邊物色一齊玩音樂的成員。」

在澳洲讀書的Bowie，12歲起便希望做跟音樂有關的工作，回港後就做起演唱會幕後工作人員，同時有感個性外向，現同時兼任社工中心助理，自言當自由工作者最適合性格。

曾經全職平面設計員的結他手Moo，卻是因家人的鼓勵而成為自由工作者，她憶述：「父親有日問我是否好想玩音樂，若要追夢就要趁年青，只要能照顧到自己生活，他們就會支持，之後我便向公司申轉了做兼職，閒來便教結他和幫人剪片，有基本生活費已很滿足。」

至於鼓手Jess當日考完DSE後，先後再報讀了體育教練及教育大學，現職小學體育老師的她，雖然沒有經濟負擔，但考慮家人希望自己有穩定的職業，就未有加入做「斜槓族」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

幾乎試過戶口清零

自由身固然可以為夢想而奔馳，可是現實的需要往往亦是考驗。Moo對此很是認同：「因為我要租地方去教音樂，有時學生遲了交學費，我就會很吃力，試過有一個戶口幾乎沒錢，連食飯和增增八達通都不能，那時還有一星期才出糧，只能盡量食少些，又要向學生問可否先交費。」

除了收入不穩，Bowie指時間管理亦很重要。「因為同一時間可能要處理很多工作，像我要兼顧演唱會製作事宜以及社工中心工作，有時候會好混亂，故思緒要很清晰。」

雨山分析：「當Slasher的好處，是時間上較彈性，變相多了很多學習的機會，譬如我就學了很多關於管理樂隊的經驗，由工作安排至收入支出等，可說是為了音樂興趣而增值，相對幸運地，有時會得到家人在財政上的支持，算是少了一點壓力。」

家人支持是動力

4位女生不諱言，如果能得到家人的體諒，是當Slasher最大的安慰。雨山就深有共鳴道：「我中學開始就經常參加音樂比賽，但無論我拿了甚麼獎，父母都不會鼓勵，甚至叫我不要浪費時間。考完DSE後，我本來想升讀藝術、音樂，家人曾勸我讀社工，最初都有聽他們話，最後亦遊說他們讓我讀設計。」

她說現在父母仍不大認同她去夾band，每次表演都會問有沒有錢，但態度也會軟化。「我不期望他們會支持，能不反對已經很好。」Bowie雖然沒有家人給予壓力，但亦能體會追夢者的憂慮。「有些家人或者永遠不會明白，因大家各自追求的目標不同，最重要可以包容共處。」

Moo和Jess亦能感受到，如能夠跟家人協調溝通，對Slasher來說便是最好的動力。

▲ 小薯茄程人富和麗英、組合P1X3L、無伴奏合唱團SENZA A Capella及WHIZZ演出。

鼓勵DSE考生

早前「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」及「賽馬會平行心間計劃」早前主辦《瞓唔著音樂節》，邀來不同年青藝人如小薯茄的程人富和麗英、男子組合P1X3L、無伴奏合唱團SENZA A Capella及WHIZZ演出，以及向年青人分享追夢經驗。

WHIZZ在活動上唱出原創歌曲《With the Flow》及《二話不說》，寄語年青同學不用太緊張考試成績，只要出了能力，身邊一定有人陪伴度過困難時刻。

在跟學生交流時刻，不少人問及畢業後如何平衡理想和現實，WHIZZ亦以過來來身份分享經驗，雨山憶道：「始終年紀尚小，確實需要家人的支持，也不用鑽牛角尖，某程度子女要滿足家人的期望，先要把學業完成，同時也可以計劃如何實踐夢想，證明自己是可以兼顧兩者的。」

記者：區家歷

最新影片推介：樊亦敏專訪