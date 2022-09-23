【英女王逝世】查理斯對漏墨簽名筆發脾氣　從卡米拉反應探究皇室夫妻關係

▲ 卡米拉是查理斯的終身情人、現任王后，更是他的私人秘書、貼身保母。

英女王在位七十載，沒有人看見過她失儀發脾氣。查理斯三世任英王不出一星期，已最少有兩次於眾目睽睽之下發老脾。

我倒沒太大興趣去考究他有多失禮，反正這人當了王子超過七十載，有王子病又有多稀奇？我們女人的視綫自然會落在女人的身上。

當英王查理斯三世甫發現手中墨水筆漏墨之際，臉色大變，本能反應竟然是將漏墨筆直接遞給身旁的卡米拉。一個順手地遞，一個順從地接，百分之百有默契。卡米拉絲毫沒有不悅，臉上沒有露出丁點兒的不滿：「有無搞錯呀，枝筆漏墨㗎，仲遞俾我？」

▲ 卡米拉接過簽名筆，身後的查理斯三世抹手指。（影片截圖）

從卡米拉的自然反應看來，她是習慣了！她不僅是查理斯的終身情人、現任王后，更是他的私人秘書、貼身保母，永遠謙恭地守在他的後半步。看她經常眉頭輕蹙、嘴角下沉，也許是有太多事擔憂，未敢釋懷吧，這位王后一點也不易當呀！

我們女人看在眼裏，卻是萬分的抒懷，謝謝卡米拉，我們從此不再孤單了！我們當人家太太的，有誰個不是同時兼任私人秘書、貼身保母和大管家的？

最新影片推介︰

家居裝修嘛，我們女人要確保連最後一隻碟也還原了，方可請大老爺回來；旅遊時，女人帶着小孩坐經濟艙吧，大老爺堅持要個別坐商務艙去，皆因他「唔嘈得」；舉凡大老爺搞砸了甚麼事情，他們都會習慣第一時間邁開腳步走，只對着另一半留下一句：「喂喂！你搞掂佢！」

女人的專長是執拾爛攤子，王后也不能倖免。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「男人的貼身保母」

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T