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【癌症警號】睪丸發現腫塊求醫無大礙　男子感不妥上網後證患睪丸癌

醫生診症室 18:41 2022/09/23

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英國有一名男子日前在睪丸上發現小腫塊，用YouTube搜尋相關資訊，再求醫就診斷出患上睪丸癌。

現代社會資訊發達，不少人有疑難雜症也可能會先在網上尋因。而英國有一名男子，日前就發現睪丸上有一個小腫塊，雖然醫生告知他毋須擔心，但他還是放心不下，一用YouTube搜尋發現疑似不妥，再求醫就診斷出患上睪丸癌。

最新影片：

據《鏡報》報道，英國西倫敦男子Robert Woolf日前在自己的睪丸上，發現有一個小腫塊，醫生檢查後向他表示無大礙。但他自覺有不妥，並在YouTube上看到一名睪丸癌康復者分享的痊癒經驗，片段中指出，如有疑慮，不要害怕徵求多過一次的意見。

受此啟發，他再到醫院進行更深入檢查，最終他確診睪丸癌，並在數星期後切除了右睪丸。

根據英國國民保健署（National Health Service），睪丸癌是一種罕見疾病，每年英國約有2,300名男士受影響，但若及早發現則很容易治癒。Robert Woolf事後並表示：

如感覺不妥，請相信自己的直覺，因越早發現越易治療，所以不需覺得尷尬，健康才是最重要。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 睪丸癌 癌症 YouTube 倫敦 英國

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