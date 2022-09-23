【放寬檢疫】旅發局歡迎政府更新檢疫安排　姚柏良倡落實「逆向隔離」連接內地助復甦

▲ 旅發局歡迎政府更新檢疫安排，料吸引商務、探親客來港。（資料圖片）

政府今日（9月23日）宣布，由9月26日起推出海外及台灣從機場抵港人士的檢疫新安排「0+3」方案，撤銷酒店強制檢疫措施，旅發局主席彭耀佳表示歡迎，指新安排標誌着香港進一步打開連接國際的旅遊大門，預計主要吸引商務、探親旅客以及回港人士。而旅客在登機前毋須進行核酸檢測，在來港後，在機場接受核酸檢測後，隨即可以直接前往家居或自選酒店等候檢測結果，亦為入境人士帶來便利。

彭耀佳續稱，對於內地所有地區及澳門人士都可以經「來港易」來港，並不設限額，相信有助便利更多商務或探親的內地旅客訪港。他強調，旅發局已經積極籌劃重振旅遊業的工作，將會適時推出，並與政府、旅遊及相關行業攜手合作，推動香港旅遊復甦。

立法會旅遊界議員姚柏良對此表示認同，同時肯定特首李家超與醫務衞生局局長盧寵茂秉持科學和 精準數據抗疫，自七月上任至今，按照本港疫情發展，有序放寬入境檢疫安排，而今次取消入境酒店檢疫，為仍處谷底的旅遊業迎來一線曙光。

姚柏良認為，是次放寬入境檢疫安排，應視作「緩衝期」，繼而到11月或更早階段，進一步放寬至「0+0」。政府應擬訂對外復常的時間表與路綫圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調動回香港，有序回復本港對外連繫。

至於取消入境酒店檢疫方面，政府自2020年底啟動「指定檢疫酒店計劃」，參與計劃的酒店業界除了在業務上的考慮外，也是處於抗疫前線，履行社會責任，盡力配合政府防疫政策。而現時參與第八輪指定檢疫酒店計劃的同業，合約期直至今年10月31日才完結，如果政府提早在合約期前中止合約，會為營業中的檢疫酒店帶來損失，檢疫酒店亦需時回復一般酒店業務。故此，姚建議政府採取措施，在轉型階段為上述酒店的提供適切支援，盡量減少業界因為提前中止合約而導致的影響，肯定他們對外防輸入的貢獻。

整個旅遊產業鏈近三年冰封，雖然政府落實放寬入境檢疫政策，旅遊業各持份者亦要面對周轉困難、人才嚴重流失等各項經營難題，難以即時回復至疫情前的服務效率。姚柏良指出，一眾業界在這段時間 仍然需要政府提供政策支援，才能有望重振本港旅遊業。

姚柏良續指，對於旅遊業來說，內地旅客佔整體入境客近八成，要真正復甦， 與內地的通關才是重中之重。目前香港要先做好與國際接軌，為海外旅客帶來便利，刺激入境旅客需求；同時保持與內地緊密溝通，盡快落實「逆向隔離」或其他措施連接內地，恢復正常的內外往來，讓旅遊業逐漸步向復甦。

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記者：陳麗娜