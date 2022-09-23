【無牌按摩院】無牌按摩院 押後12.20裁決　控方指蔡展鵬知名故按摩院不冒險推銷

▲ 被告李亦晴(左)及元秋香(右)續准保釋。資料圖片

時任國安處處長蔡展鵬，疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（23日）在東區裁判法院作結案陳詞。時任國安處處長蔡展鵬早前曾供稱，光顧時未曾聽聞Viet Spa有色情服務。控方今陳詞指，蔡是為人熟知的警隊高層，故按摩師不會冒險向蔡推銷色情服務；案件押後至12月20日裁決。

控辯雙方已提交書面陳詞，控方補充陳詞指，根據被告手機所檢取的數碼通訊紀錄和放蛇警員證供，可推論Viet Spa有經營色情業務。

控方指，次被告被捕後向警方交出1部手機，機內的Telegram（TG）程式有1個名為「Viet Spa」的TG頻道，由次被告的手機號碼註冊，當中多達4,000名訂閱者。另外，手機內亦有1個名為「大湾区」Wechat群組，首被告和第3被告均為成員，群組有人討論性服務的安排，而有關色情服務的安排及相關服務的價目表亦曾透過TG發出。

至於時任國安處處長蔡展鵬早前供稱，光顧時未曾聽聞Viet Spa有色情服務。控方指蔡是為人熟知的警隊高層，故按摩師不會冒險向蔡推銷色情服務。

辯方則力陳，即使次被告知悉手機密碼或持有手機，亦不代表被告有興趣瀏覽Viet Spa的Telegram頻道。就第3被告的指控，控方僅依賴放蛇警員的證供，沒有證據證明被告有管理或協助管理賣淫場所。

裁判官溫紹明聽畢雙方陳詞，押後至12月20日裁決，被告續准保釋。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

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記者：陳曉欣