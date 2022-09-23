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【醫療服務】4間普通科門診明起恢復夜診或周六服務　8間指定診所及遙距診症服務將維持

社會 17:15 2022/09/23

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屯門湖康診所。（資料圖片）

醫管局今日（23日）宣布，明日（24日）起恢復4間普通科門診診所早前暫停的部分服務，包括星期六門診及夜間門診服務。目前已啓動的8間新冠肺炎確診個案指定診所及遙距診症服務會維持，繼續支援社區的確診病人。

醫管人發言人說，因應近期疫情發展及市民對醫療服務的需求，經檢視近日的服務情況後，決定分階段恢復部分早前暫停的服務，為有需要的病人提供合適治療，涉及的普通科門診如下：

  • 中西區：西營盤賽馬會普通科門診診所(夜間門診服務)
  • 南區：香港仔賽馬會普通科門診診所(夜間門診服務)
  • 荃灣區：戴麟趾夫人普通科門診診所(夜間門診服務)
  • 屯門區：屯門湖康診所(星期六門診服務)

發言人表示，醫管局會繼續密切監察疫情的情況及服務需求，按實際情況恢復更多早前已暫停的服務。另外，8間指定診所及遙距診症服務會維持，確診病人及其家人或照顧者可於指定診所的預約及服務時間內致電診所，或透過醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約遙距診症／指定診所」功能預約指定診所或遙距診症服務。

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責任編輯：黃悅晴

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