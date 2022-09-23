【通關之路】補領特區護照不用去灣仔入境處　安坐家中也能網上續期

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隨着多國逐漸放寬入境限制，疫情下大部分人已有2年多未出外旅遊，護照過期情況嚴重，除前往特區護照流動申請服務站，申請人仍可通過5種方法申請及預約香港特區護照，包括親身遞交、利用申請證件服務站、郵遞、投遞及使用互聯網、入境處流動應用程式申請，但並不包括因遺失、損毁、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請。



親身遞交

原有的香港特別行政區護照已損毀、遺失護照或無法提供護照

需更改護照上的個人資料

申請證件服務站

合資格的申請人可使用申請證件服務站申請香港特別行政區護照。申請證件服務站並不適用於處理因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請，而有關申請須親身於櫃枱遞交

香港永久性居民、身份證白色背景的彩色近照/可以用服務站的自助拍攝照片服務提交照片(服務站自助拍攝照片功能只適用於身高1.25至1.90米的申請人)



郵遞

爲確保郵遞無誤，請在投寄郵件時支付足額郵資及註明回郵地址。 (香港灣仔告士打道七號入境事務大樓四樓入境事務處旅行證件及國籍（申請）組)

網上或入境處流動應用程式申請

合資格的申請人能親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照，便可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照

如申請人為十六歲以下兒童或十六及十七歲的未婚人士，同意這項申請的父/母或合法監護人必須陪同該兒童/申請人親身領取護照，以便在申請書上簽署

投遞

除因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上的個人資料而需換領護照的申請外，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入該處所設的投遞箱內。



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責任編輯：余思嵐