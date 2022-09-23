【潮物速報】全新HONOR 70 5G智能手機登場　搭載IMX800傳感器預購送藍牙耳機

▲ 全新HONOR 70 5G智能手機正式發售，同步推出Pad 8。

HONOR（榮耀）繼8月初推出首部旗艦機MAGIC4 PRO後，最近再推出N系列的最新產品HONOR 70，以及智慧平板系列HONOR Pad 8，即日起正式公開發售。

HONOR 70採用業界首創的Vlog主角追蹤模式，用家可在單次拍攝全景畫面過程中，利用智慧人像追焦技術，鎖定單一主角拍攝，以製作人像Vlog。

新機的雙主攝影像系統包括有5,400萬像素IMX800主攝鏡頭（f/1.9大光圈），亦是全球首款搭載1/1.49吋IMX800傳感器的手機，能強化影像細節，方便用家拍攝亮度更高、畫面更細膩的圖像。

▲ HONOR 70是全球首款配備1/1.49英寸IMX800傳感器的手機。

另搭配5,000萬像素超廣角微距主攝鏡頭（f/2.2大光圈），即使拍攝廣角及特寫畫面，畫質依然出色。前置鏡頭為3,200萬像素AI超感知主攝像頭，方便用家拍攝細緻清晰及色彩艷麗的自拍照。

HONOR 70機身提有亮黑色、流光水晶、墨玉青3款選擇，由即日起至9月29日開始預售，售價為$3,699。成功登記的首500名顧客，可獲贈專屬TWS藍牙耳機HONOR EARBUDS LITE 2（$599），及後成功登記者亦可獲贈智能手環HONOR BAND 6 （$329），數量有限，送完即止。

平板HONOR Pad 8同步推出

同步推出的平板Pad 8，採用12吋無邊框超大屏幕設計，配上低藍光及低屏閃護眼屏幕，同時採用8揚聲器設計，用家更可透過多屏協同功能，將HONOR系列智能手機與Pad 8連接同時使用，夠方便。

由即日起至10月6日期間可預售Pad 8，成功預訂可免費獲贈Pad 8原裝摺疊保護套一個（$199），期間亦可加$259，升級加配Pad 8智慧鍵盤一個（售$599）。

記者︰黃依情