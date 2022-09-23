【超市大搜查】水果乾宜選無添加油鹽糖　盤點9款成分單一純提子乾

▲ 宜食用無添加油鹽糖的純提子乾。

要數較有益健康的小食，很多家長會想到水果乾，市面上有售各式品牌的提子乾，部分更設有小盒迷你包裝，適合小朋友帶回學校小息食用。營養師建議宜選無添加油、鹽、糖、防腐劑等成分，單一純提子乾是首選。TOPick在市面上搜羅了9款成分是純提子乾或加了水的提子乾，爸媽為仔女選購時不妨參考一下。

提子乾屬適宜選擇的小食

據衞生署的《學生小食營養指引》，提子乾屬於「適宜選擇的小食」之一，而在《二至六歲幼兒營養指引》，健康茶點的食材建議，無添加糖的果乾如提子乾也榜上有名。如學童選擇以水果乾作小食，建議購買無添加油、鹽和糖的水果乾，並限量進食，例如︰1湯匙的提子乾，因為水果乾的飽腹感比新鮮水果低，像提子乾等體積較細小，或會在不為意的情況下過量攝取糖分。

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要留意水果乾含糖量極高，因生果含有天然糖分，當水分被抽乾後，水果乾內的果糖濃縮而會令其糖分含量比例上升。消委會曾檢測6類水果乾，包括藍莓乾、杏脯、小紅莓乾、提子乾、芒果乾及士多啤梨乾，參考食安中心為消費者提供的食物參考水平，每100克固體食物超過15克糖即屬於「高糖」，研究樣本全屬高糖，而6類水果乾中，以提子乾平均糖分含量最高，達57.4克/100克。

▲ 家長宜選無添加油鹽糖的純提子乾，而小盒裝方便小朋友攜帶。（顏紫燕攝）

宜選材料成分只有提子

提子乾本身高糖，在選購是更不應選購再添加了糖分。除了糖之外，有些市售的提子乾另加入一些油分，如葵花籽油、蔬菜油、棉籽油（cottonseed oil）。就此，TOPick訪問營養師李杏榆（Annie），她解釋提子乾加入油分，作用可能不想提子乾太乾身，避免黏著一起。

此外，李杏榆查看了部分市售提子乾的營養標籤，發現有加入油的提子乾其營養標籤卻沒有顯示含脂肪，即使微量零點幾克也沒有標明。此外，提子乾屬高糖，有款台灣製的鹹葡萄乾添加了糖，但糖分標註極低，參考存疑。Annie建議家長為小朋友選購提子乾時，不可盡信營養標籤，反應要著重當中成分材料。

Annie推介純用提子去製成的提子乾、沒有添加調味較好。TOPick在市面上搜羅了9款成分是純提子或加了水，名單如下︰

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*以上資料以產品包裝為準

不能以提子乾取代新鮮水果

果乾沒有額外添加下，相對很多小食健康些，Annie解釋因為提子乾本身有少許鈣、鐵質，補鈣質是好的，並含有鉀、抗氧化物如白藜蘆醇、纖維等，以及即使曬乾後也仍有少許維他命C。不過，Annie提議不能以提子乾取代進食正常的水果，因新鮮水果的營養價值保留得更多。她建議小朋友可帶一小盒提子乾回校食，需留意食用分量，每次半盒，如購大包裝，家長可每次分大約1至2湯匙放在食物盒內，避免吸收過多糖分。

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記者：顏紫燕