【人善心美】唐麗球憶當年利舞臺選美　冀港姐能美貌智慧善心並重

▲ 唐麗球重視香港小姐慈善的心，冀港姐能美貌、智慧善心並重。

今年香港小姐競選踏入50周年，大會安排了歷屆的港姐與19位佳麗配對，拍攝了《小城美誌》的短片，走訪香港不同的地方。1984年香港小姐季軍唐麗球，被安排配對1號的徐麟，兩個不同年代，可以說已經是兩個不同的世界，不變的，可能就是一直強調的美貌與智慧並重，以及唐麗球看重的慈善的心。

▲ 唐麗球看好徐麟入三甲，因為身形均勻，學歷高，笑容又親切。（圖片：被訪者提供）

美貌與智慧並重，一直是香港小姐的宣傳口號，但相隔一個世紀，唐麗球覺得今時今日大家對香港小姐的要求，會有所不同。「我們那個年代（80年代），香港小姐最緊要是溫文爾雅，大方得體。大方就夠了，不需要太多的自我，不需要太叻，不一定要見過世面。」

但到了21世紀的今天，唐麗球覺得對港姐的要求不同了。

這個年代要有自己的性格，有主見、有理想。我自己覺得善心也好重要，因為香港小姐代表香港，現今許多人都需要幫忙，人與人之間幾時都要多點愛，才可以鞏固這個世界及彼此的關係，所以有愛很重要，一個人太冷漠是不適合做香港小姐。

舞台上展示最美一面

那她覺得候選佳麗徐麟又如何？「Astrid笑容親切，身形比例均勻，學歷又高（博士生）。最重要是她有目標，不是來hea，我睇好她入三甲。」相信徐麟與唐麗球投緣的地方，就是那一顆慈善的心，因為徐麟希望吸引更多人關注NGO的發展。

不過，因為徐麟廣東話不太靈光，又有少許包包面，可能會有點輸蝕。「她不太上鏡，但真人靚很多，我有叫她練好廣東話，最重要不要緊張，享受比賽，在舞台將最美的一面展示給大家看。」唐麗球說。

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利舞臺選美回憶

在《小城美誌》中，唐麗球與徐麟一起乘電車，經過今天的利舞臺廣場，令她回憶起當年自己選美的情況。「當年香港小姐選舉就在利舞臺舉行，好grand，好似在英國看musical的地方，有包廂，舞台的圓頂花紋好有歐洲的風味。回想起來，那時候在後台玩，還有當選那刻，記者在台下叫，回憶都返晒嚟。」可惜，利舞臺之後就拆卸，香港小姐選舉也無法在那裏舉行。

其實當年唐麗球參選時，也沒有太大的信心，只是因為模特兒公司之前推薦張曼玉參賽獲獎了，因此翌年唐麗球便膽粗粗也來試試。「我之前拍過很多廣告，參選時其實是讀緊PR課程。」

選美也講求運氣

選美其實也很講運氣。唐麗球的姨甥女嘉碧儀本在美國生活，2002年回來參選港姐。「她當年得了許多獎：纖體美態獎、超越自然肌膚獎、現場最受歡迎佳麗及最上鏡小姐等，但最後竟然三甲也不入。那時候我在紅館看比賽，也呆了，很奇怪！」

比賽完後，嘉碧儀曾拍過一些劇集及主持過《勁歌金曲》，幾年後回到洛杉磯，讀法律、結婚，已不再眷戀娛樂圈了。

▲ 唐麗球教女兒吳梓希要work hard, play hard，她自覺年青時自己也玩盡做盡，也完成了許多責任。「我做很多慈善，也盡了做父母的責任，也有照顧好父母，所以說：我都幾無憾！」（圖片：被訪者提供）

吳家有女初長成

唐麗球有女初長成，吳梓希今年18歲，會否讓她參選港姐呢？「我女兒很內向，又超級怕醜，也不是太玩得。讀書一是不讀，一是讀得很認真，我都讓她自由發揮，喜歡怎樣就怎樣。」聽唐麗球這樣說，絕對不是虎媽。

我經常叫阿女趁年輕，work hard, play hard，不要只是識讀書，也不可以只是識玩。如果玩就要玩到盡，讀書就讀到盡，就最好啦！做人其實最緊要開心，不要浪費人生，要做一個對社會有貢獻、有責任心的人，對家庭有責任，對自己人生也要負責。

現在女兒正在加拿大讀書，丈夫吳毅將又經常在國內工作，只有唐麗球在香港，但她不覺苦悶，因為熱衷做慈善。

「記得五、六年前，我和陳法蓉、王愛倫去蘭州開發水井。那是窮鄉僻壤，村民一年沖兩、三次涼，因為去擔水要一小時，拿回來也要一小時，所以水好珍貴用完又用，不會用來沖涼咁浪費，所以我們籌錢幫他們起水井，不用他們咁辛苦打水。」

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她又會與慧妍雅集的一眾港姐去探獨居老人、上門煮飯，又會派禮物給他們。「我們試過找心理醫生去10個老人中心教長者畫畫。有些老人家唔講嘢，又唔開心，又無仔女，但畫畫就好開心，因為從來沒有揸過粉筆，又沒有學過畫畫，因為細個無能力，又無孫仔孫女，所以就算亂畫也很開心。」

臨別時，慧妍雅集又會送小禮物給他們。「雖然活動只是短時間，但感覺到有人關心，有人和他們玩，就無咁抑鬱，人也放鬆了，所以他們的笑容已令我們好滿足。」

記者：何小雲