【放寬檢疫】政黨指措施超乎社會預期　多名議員促盡快公布復常路線圖

▲ 政府宣布下周一起海外人士入境檢疫安排調整為「0+3」。（資料圖片）

港府今日宣布將於下周一起調整海外人士入境檢疫安排，由現時的「3+4」改為「0+3」，政黨對此表示歡迎。民建聯認為有關措施超乎社會預期，立法會議員梁熙期望政府能夠繼續創造條件，循序漸進調整防疫政策，適時進一步放寬入境檢疫安排，最終達致「0+0」的目標。

梁熙亦建議政府進一步交代海外人士入境後確診的安排，例如會否研究容許他們乘坐航班離開香港，或可以選擇在隔離酒店接受隔離，而不被送去社區隔離設施，以此便利海外人士規劃行程，以及讓市民釋除疑慮。他亦希望當局加緊與內地商討通關的工作，包括適時交代「逆向隔離」的進展。

經民聯促請政府盡快公布復常路線圖，加強企業投資信心，吸引人才來港發展，以鞏固香港在國際金融、貿易、航運等領域的重要地位。與內地恢復通關方面，經民聯期望港府盡快爭取增加「健康驛站」及入境名額，恢復「點對點」免檢疫通關等，以推動香港積極融入國家發展大局，不斷增強經濟發展動能。

工聯會立法會議員鄧家彪亦認為，政府必須要有長遠復常路線圖和短期便利旅客措施，例如在旅遊或會展區，設「黃碼」食店，解決旅客食飯難的問題。他又促請港府務必重振郵輪業，避免由母港淪為死港，並與內地政府做好溝通對接，進一步縮短檢疫期，增加名額和增加人文關懷個案類型。

民主黨認為，政府應設定短期計畫，何時或何種情況下會實施「0+0」，加速復甦經濟。該黨衛生事務發言人陳堡明預期，放寬檢疫隔離政策後，留港消費市民數量會有所減少，部份行業如酒店業可能會因流失大量「宅渡假」（Staycation）客人而生意變差，政府應在明年1月再次發放消費券及推出「保就業」計劃，協助企業及市民跨過困境，特別是零售及旅遊業。

立法會A4聯盟認為，新措施較預料的「0+7」更為寬鬆，但影響旅客旅遊體驗，質疑能否吸引家庭、休閒和購物旅客來港。楊永杰預料，實施「0+3」措施後，確診人數穩步上揚，強調三減三重一優先仍然是防疫重點。他認為，香港既然決定放寬「0+3」，政府應同步放寬社交距離措施及限聚要求，包括取消食肆、酒吧、戲院、運動場地、大型活動和賽事等限聚令，讓社會踏上復常之路。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳