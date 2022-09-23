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【串謀詐騙】4名男童盜用信卡購物再轉售套現　涉串謀詐騙被捕

社會 18:55 2022/09/23

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4名年齡介乎14至16歲的男童，涉嫌盜用信用卡資料，以串謀詐騙罪名被捕。（黃傑偉攝）

4名年齡介乎14至16歲的男童，涉嫌盜用信用卡資料，以串謀詐騙罪名被捕。

警方今（23日）表示，於8月26日及9月22日，以串謀詐騙拘捕4名報稱中學生的本地男子。灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂指，有鑑於盜用信用卡資料，即俗稱界卡案件上升，灣仔警區特遣隊及刑事部於區內加緊巡邏，尤以手機旗艦店等黑點為首。警方於8月26日在銅鑼灣一手機旗艦店，發現3名男子以手機支付工具購買電話失敗，並迅速離開現場，警員覺得可疑而上前截查，發現3名男子持用的信用卡登記人並非其本人，並發現3人於較早前曾成功以手機信用卡支付工具購得一批物品，於是將他們拘捕。

陳敬樂續指，經深入調查後鎖定一名年僅15歲骨幹成員，並於昨日（22日）在疑犯家中將其拘捕。警方調查發現，骨幹成員於加密網站內購得信用卡資料，其並輸入至手提電話內，再招攬3名俗稱車手的年青人，以手提電話支付工具往購物轉售套現。骨幹男子再將購得的贓物轉售套現，將款項支付購得信用卡資料成本之後，再將剩餘款項分贓。

警方調查又發現，今年8月有8名受害人於一個虛假郵政網站上被盜用信用卡資料，涉及11張信用卡、共被盜用22次，損失款項23萬元。警方提醒市民，政府機構不會以短訊方式要求市民提供個人資料，包括信用卡密碼等，又提醒年青人不要為「搵快錢」墮法網。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。

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記者：黃傑偉

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